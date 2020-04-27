RAMAZAN İMSAKİYE
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Burak Yılmaz Çin'i karıştırdı! 'Yedikleri köpek bir şey değil' demişti

Beşiktaş kaptanı Burak Yılmaz, kulübün Instagram hesabından yaptığı canlı yayında, Çin'in Beijing Guoan takımında forma giydiği dönemde yaşadıklarıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Burak Yılmaz açıklamalarında şu ifadeleri kullanmıştı 'Çin'de neler yeniyor neler. Bir gün merak ettim ve pazarlarına gittim. Gördüklerim karşısında şoke oldum. Çin'den daha çok hastalık gelir. Hayvan restoranları var. Köpek yiyorlar.' Burak Yılmaz'ın bu açıklamaları Çin basınında geniş yankı buldu.

27.04.2020 13:19 - Son Güncelleme: 27.04.2020 13:31
Burak Yılmaz Çin'i karıştırdı! 'Yedikleri köpek bir şey değil' demişti

Beşiktaş'ın kaptanı Burak Yılmaz, geçtiğimiz günlerde kulübün Instagram hesabından canlı yayında açıklamalarad bulunmuş ve Çin günleri hakkında konuşmuştu.

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Burak Yılmaz Çin'i karıştırdı! 'Yedikleri köpek bir şey değil' demişti

Çin'de yaşadığı dönem boyunca pazarda gördükleri karşısında şok olduğunu belirten Burak Yılmaz, çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Tecrübeli futbolcu, Çin hakkında şu sözleri kullanmıştı;

Burak Yılmaz Çin'i karıştırdı! 'Yedikleri köpek bir şey değil' demişti

''Ben Çin'den daha çok hastalık geleceğini düşüyorum orada yaşamış biri olarak. Bir gün merak ettim pazarlarına gittim. Ne yediklerinin ne içtiklerinin sınırı yok.''

Burak Yılmaz Çin'i karıştırdı! 'Yedikleri köpek bir şey değil' demişti

"Çin'de neler yeniyor neler yani. Pazarda gördüklerimden sonra şok olmuştum. Çok enteresan şeyler yiyorlar. Oradan daha çok hastalık geleceğini düşünüyorum. Köpek, onların yediklerinin yanında iyi kalıyor. Kültürleri böyle."

Burak Yılmaz Çin'i karıştırdı! 'Yedikleri köpek bir şey değil' demişti

"Bir Türk'ün yaşayabileceği yer olarak görmüyorum. 2 sene kadar kaldım ve sonra geri döndüm ben de."

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