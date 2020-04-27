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Burak Yılmaz Çin'i karıştırdı! 'Yedikleri köpek bir şey değil' demişti

Beşiktaş kaptanı Burak Yılmaz, kulübün Instagram hesabından yaptığı canlı yayında, Çin'in Beijing Guoan takımında forma giydiği dönemde yaşadıklarıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Burak Yılmaz açıklamalarında şu ifadeleri kullanmıştı 'Çin'de neler yeniyor neler. Bir gün merak ettim ve pazarlarına gittim. Gördüklerim karşısında şoke oldum. Çin'den daha çok hastalık gelir. Hayvan restoranları var. Köpek yiyorlar.' Burak Yılmaz'ın bu açıklamaları Çin basınında geniş yankı buldu.

27.04.2020 13:19 - Son Güncelleme: 27.04.2020 13:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





