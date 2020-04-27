RAMAZAN İMSAKİYE
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Fenerbahçe'yle adları anılmıştı! İşte Beşiktaş'ın Caner Erkin'e yapacağı teklif

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson'ın sözleşmelerinin uzatılması konusunda yönetim bu hafta düğmeye basacak. Geçen hafta Ümraniye'de idman yapan futbolcularla görüşmede sözleşmeler gündeme gelmemişti. Konuyla ilgili siyah-beyazlı yöneticilerden 'Eli kulağında, bugün yarın başlarız görüşmelere' açıklaması geldi. İki oyuncuya ödenecek miktar belli oldu.

27.04.2020 12:34 - Son Güncelleme: 27.04.2020 12:34
Fenerbahçe'yle adları anılmıştı! İşte Beşiktaş'ın Caner Erkin'e yapacağı teklif

Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba'nın sözleşmelerinin uzatılması için harekete geçen Beşiktaş yönetimi, "Eli kulağında, bugün yarın görüşmeye başlarız" mesajı verdi.

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Fenerbahçe'yle adları anılmıştı! İşte Beşiktaş'ın Caner Erkin'e yapacağı teklif

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Siyah beyazlı kulübün, oyunculara yapacağı teklifin detayları da netleşmeye başladı.

Fenerbahçe'yle adları anılmıştı! İşte Beşiktaş'ın Caner Erkin'e yapacağı teklif

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson'ın sözleşmelerinin uzatılması konusunda yönetim bu hafta harekete geçiyor.

Fenerbahçe'yle adları anılmıştı! İşte Beşiktaş'ın Caner Erkin'e yapacağı teklif

MASAYA OTURULUYOR
Geçen hafta Ümraniye'de idman yapan futbolcularla görüşmede sözleşmeler gündeme gelmedi. Yönetim, liglerin başlama tarihinin şekillenmesiyle birlikte bu üç isimle de masaya oturma kararı aldı.

Fenerbahçe'yle adları anılmıştı! İşte Beşiktaş'ın Caner Erkin'e yapacağı teklif

Fanatik'in haberine göre; siyah-beyazlı idareciler, "Eli kulağında, bugün yarın başlarız görüşmeye" yanıtını verdi.

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