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Fenerbahçe'yle adları anılmıştı! İşte Beşiktaş'ın Caner Erkin'e yapacağı teklif

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson'ın sözleşmelerinin uzatılması konusunda yönetim bu hafta düğmeye basacak. Geçen hafta Ümraniye'de idman yapan futbolcularla görüşmede sözleşmeler gündeme gelmemişti. Konuyla ilgili siyah-beyazlı yöneticilerden 'Eli kulağında, bugün yarın başlarız görüşmelere' açıklaması geldi. İki oyuncuya ödenecek miktar belli oldu.

27.04.2020 12:34 - Son Güncelleme: 27.04.2020 12:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





