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Fenerbahçe'yle adları anılmıştı! İşte Beşiktaş'ın Caner Erkin'e yapacağı teklif
Fenerbahçe'yle adları anılmıştı! İşte Beşiktaş'ın Caner Erkin'e yapacağı teklif
Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson'ın sözleşmelerinin uzatılması konusunda yönetim bu hafta düğmeye basacak. Geçen hafta Ümraniye'de idman yapan futbolcularla görüşmede sözleşmeler gündeme gelmemişti. Konuyla ilgili siyah-beyazlı yöneticilerden 'Eli kulağında, bugün yarın başlarız görüşmelere' açıklaması geldi. İki oyuncuya ödenecek miktar belli oldu.
27.04.2020 12:34
- Son Güncelleme: 27.04.2020 12:34
Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba'nın sözleşmelerinin uzatılması için harekete geçen Beşiktaş yönetimi, "Eli kulağında, bugün yarın görüşmeye başlarız" mesajı verdi.
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Siyah beyazlı kulübün, oyunculara yapacağı teklifin detayları da netleşmeye başladı.
Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson'ın sözleşmelerinin uzatılması konusunda yönetim bu hafta harekete geçiyor.
MASAYA OTURULUYOR
Geçen hafta Ümraniye'de idman yapan futbolcularla görüşmede sözleşmeler gündeme gelmedi. Yönetim, liglerin başlama tarihinin şekillenmesiyle birlikte bu üç isimle de masaya oturma kararı aldı.
Fanatik'in haberine göre; siyah-beyazlı idareciler, "Eli kulağında, bugün yarın başlarız görüşmeye" yanıtını verdi.