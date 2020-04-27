RAMAZAN İMSAKİYE
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Neymar'ın kendini karantinaya aldığı evi ağızları açık bıraktı! Görüntülerin gerçekliğine bile inanamıyorken...

Son dönemde her ne kadar annesi Nadine Gonçalves'in 30 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos ile yaşadığı ilişki ile gündem gelse de Neymar futbolun önemli isimlerinden biri. 28 yaşındaki Brezilyalı para basıyor desek yeridir. Paris Saint-Germain forması giyen ve adı sık sık eski takımı Barcelona ile anılan Neymar'ın karantinada bulunduğu 9 milyon sterlinlik evi ağızları açık bıraktı. Bir ev turuna ne dersiniz...

27.04.2020 17:48 - Son Güncelleme: 27.04.2020 17:48
Neymar'ın kendini karantinaya aldığı evi ağızları açık bıraktı! Görüntülerin gerçekliğine bile inanamıyorken...

Zenginin malı yine biraz çenemizi yoracak...

Brezilyalı ünlü futbolcu Neymar'ın, arkadaşlarıyla birlikte kendini koronavirüsten uzak tuttuğu 9 milyon dolarlık lüks evi dudak uçuklattı.

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Neymar'ın kendini karantinaya aldığı evi ağızları açık bıraktı! Görüntülerin gerçekliğine bile inanamıyorken...

Lüks villa, Sylvester Stallone'un Cehennem Melekleri filmini çektiği Mangaratiba'da bulunuyor.

Neymar'ın kendini karantinaya aldığı evi ağızları açık bıraktı! Görüntülerin gerçekliğine bile inanamıyorken...

Karantina sürecini bizden oldukça farklı yaşayan futbolcu, arkadaşlarıyla birlikte evinde plaj voleybolu oynuyor.

Neymar'ın kendini karantinaya aldığı evi ağızları açık bıraktı! Görüntülerin gerçekliğine bile inanamıyorken...

Rio'da bulunan evin yukarıdan görünüşü ise böyle. Bir köy sığar anlaşılan...

Neymar'ın kendini karantinaya aldığı evi ağızları açık bıraktı! Görüntülerin gerçekliğine bile inanamıyorken...

Evinin içinden görüntüler ise şöyle...

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