Neymar'ın kendini karantinaya aldığı evi ağızları açık bıraktı! Görüntülerin gerçekliğine bile inanamıyorken...
Son dönemde her ne kadar annesi Nadine Gonçalves'in 30 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos ile yaşadığı ilişki ile gündem gelse de Neymar futbolun önemli isimlerinden biri. 28 yaşındaki Brezilyalı para basıyor desek yeridir. Paris Saint-Germain forması giyen ve adı sık sık eski takımı Barcelona ile anılan Neymar'ın karantinada bulunduğu 9 milyon sterlinlik evi ağızları açık bıraktı. Bir ev turuna ne dersiniz...
27.04.2020 17:48
- Son Güncelleme: 27.04.2020 17:48
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