Bizim Çocuklar ne yaptı? İşte Türk lejyonerlerin ilk yarı performansı

Avrupa futbolunda liglerin ilk yarısı tamamlanırken Milli futbolcularımız da takımlarında önemli performanslara imza attı. Milan'da 21 maçta 6 gol, 8 asistle oynayarak 14 gole etki eden Hakan Çalhanoğlu, sezonun ilk yarısında en fazla skor katkısı sağlayan milli futbolcumuz olurken, 30 karşılaşmada görev yapan Feyenoordlu Orkun Kökçü ise en çok maça çıkan isim oldu.