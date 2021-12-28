Bizim Çocuklar ne yaptı? İşte Türk lejyonerlerin ilk yarı performansı
Süper Lig ile birlikte Avrupa Ligleri'nde de sezonun ilk yarısı tamamlandı. takvim.com.tr, Avrupa'da forma giyen milli futbolcularımızın performansını mercek altına aldı. Haberin detayları...
28.12.2021 16:47
- Son Güncelleme: 28.12.2021 16:53
Avrupa futbolunda liglerin ilk yarısı tamamlanırken Milli futbolcularımız da takımlarında önemli performanslara imza attı. Milan'da 21 maçta 6 gol, 8 asistle oynayarak 14 gole etki eden Hakan Çalhanoğlu, sezonun ilk yarısında en fazla skor katkısı sağlayan milli futbolcumuz olurken, 30 karşılaşmada görev yapan Feyenoordlu Orkun Kökçü ise en çok maça çıkan isim oldu.
İşte Avrupa'da forma giyen milli yıldızların ilk yarı performansları:
Hakan Çalhanoğlu: 21 maç, 6 gol, 8 asist.