Son dakika Fenerbahçe haberleri... Korkutan Slaven Bilic gerçekleri! Rakamlar soru işareti yaratıyor
Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için Slaven Bilic'in adı kuvvetli bir şekilde geçiyor. Ancak Hırvat hocanın kariyeri, Sarı-Lacivertliler için büyük bir soru işareti yaratıyor.
28.12.2021 12:38
- Son Güncelleme: 28.12.2021 12:38
Teknik direktörlük görevi için Joachim Löw'ün yanı sıra yabancı isimlerden Slaven Bilic ile temasta olan Fenerbahçe'de yönetim bu kez hata yapmak istemiyor. Ancak hoca adayları arasındaki Bilic'in kariyeri, ciddi şekilde tartışılıyor.
2014 yılından bu yana şampiyonluğa hasret olan ve artık gelecek sezonunun planlamasını yapan Fenerbahçe'de yönetimin hata yapma lüksü kalmazken, Bilic'in antrenörlük kariyerinde kulüp takımlarında şampiyonluk elde etmemiş olması büyük bir soru işareti yaratıyor.