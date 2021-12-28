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Haberler Spor Son dakika Fenerbahçe haberleri... Korkutan Slaven Bilic gerçekleri! Rakamlar soru işareti yaratıyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Korkutan Slaven Bilic gerçekleri! Rakamlar soru işareti yaratıyor

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için Slaven Bilic'in adı kuvvetli bir şekilde geçiyor. Ancak Hırvat hocanın kariyeri, Sarı-Lacivertliler için büyük bir soru işareti yaratıyor.

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
28.12.2021 12:38 - Son Güncelleme: 28.12.2021 12:38
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Korkutan Slaven Bilic gerçekleri! Rakamlar soru işareti yaratıyor

Teknik direktörlük görevi için Joachim Löw'ün yanı sıra yabancı isimlerden Slaven Bilic ile temasta olan Fenerbahçe'de yönetim bu kez hata yapmak istemiyor. Ancak hoca adayları arasındaki Bilic'in kariyeri, ciddi şekilde tartışılıyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri... Korkutan Slaven Bilic gerçekleri! Rakamlar soru işareti yaratıyor

2014 yılından bu yana şampiyonluğa hasret olan ve artık gelecek sezonunun planlamasını yapan Fenerbahçe'de yönetimin hata yapma lüksü kalmazken, Bilic'in antrenörlük kariyerinde kulüp takımlarında şampiyonluk elde etmemiş olması büyük bir soru işareti yaratıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Korkutan Slaven Bilic gerçekleri! Rakamlar soru işareti yaratıyor

Bilic ile ilgili endişe yaratan tek nokta ise teknik adam olarak şampiyonluk yaşamaması ise sınırlı değil.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Korkutan Slaven Bilic gerçekleri! Rakamlar soru işareti yaratıyor

Teknik adam olarak kariyerinin en yüksek puan ortalamasına 2013-2015 yılları arasında Süper Lig'de Beşiktaş'ta imza atan Bilic (Maç başına puan ortalaması: 1,82), ardından ise bu ortalamaya bile yaklaşamadı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Korkutan Slaven Bilic gerçekleri! Rakamlar soru işareti yaratıyor

Beşiktaş'tan sonra gittiği West Ham'da takımının küme düşme hattında olması sebebiyle yolların ayrıldığı Bilic ardından gittiği Suudi Arabistan ekibi Al Ittıhad'da 15 maça çıkabildi.

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