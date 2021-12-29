Ziraat Türkiye Kupası’nda Denizlispor’a elenen Galatasaray’ı bombaladı: Utanç gecesinin hesabını biri vermeli

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Galatasaray, Denizlispor maçına Abdülkadir Sünger damga vurarak maç sonunda açıklama yaptı. Sünger, "Çok güzel bir atmosfer vardı ve kazanmamız gerekliydi. Kupa maçına geldik artık izine çıkacağız. Buradan mutlu dönmek istiyorduk, o da oldu. Kendimde iyi oynadığımı düşünüyorum. 2. Yarı başlarken hızlı 2 gol yedik. Sonrasında ise toparlanmaya başladık ve son dakika attık. 90+6'da penaltılara gittiğimizde ise zaten ben kendim 'bu benim penaltılarım' dedim. Ondan sonrada sonunda kazandık. Penaltılara gittiğimizde, açıkçası ben penaltılarda biraz daha iyiyim kendime güveniyorum bu konuda o yüzden bizim penaltılarda 'aldık artık' dedim. 4'üncü penaltıyı bana attırdı hoca, çok teşekkür ederim kendisine de bir tanede kurtardım zaten çok mutluyuz bu durumdan" dedi.