Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor'a elenen Galatasaray'ı bombaladı: Utanç gecesinin hesabını biri vermeli
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Denizlispor'u evinde ağırladı. 120 dakikası beraberlikle sonuçlanan mücadeleden Galatasaray, seri penaltı atışları sonrası 6-5 mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmaya Denizlispor kalecisi Abdulkadir Sünger damga vurdu. Mücadele sonrası Galatasaray'ın performansını değerlendiren usta yazar, "Utanç gecesinin hesabını biri vermeli" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu maçında Galatasaray, normal süresi ve uzatma dakikaları 3-3'lük beraberlikle sonuçlanan maçın penaltı atışları sonucunda Altaş Denizlispor'a 6-5 yenildi ve kupaya veda etti.
Karşılaşmada iyi bir performans sergileyen 21 yaşındaki kaleci Abdülkadir Sünger, adeta fırtına estirdi. Maçın 120 dakikasında tam 18 kurtarış gerçekleştiren 21 yaşındaki Sünger, performansıyla büyük ses getirdi. Sosyal medyanın en çok konuşulan isim haline gelen Sünger, geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın averajla kazanması gereken bir maçta Emre Akbaba'nın penaltısını kurtararak, skora engel olmuştu.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Galatasaray, Denizlispor maçına Abdülkadir Sünger damga vurarak maç sonunda açıklama yaptı. Sünger, "Çok güzel bir atmosfer vardı ve kazanmamız gerekliydi. Kupa maçına geldik artık izine çıkacağız. Buradan mutlu dönmek istiyorduk, o da oldu. Kendimde iyi oynadığımı düşünüyorum. 2. Yarı başlarken hızlı 2 gol yedik. Sonrasında ise toparlanmaya başladık ve son dakika attık. 90+6'da penaltılara gittiğimizde ise zaten ben kendim 'bu benim penaltılarım' dedim. Ondan sonrada sonunda kazandık. Penaltılara gittiğimizde, açıkçası ben penaltılarda biraz daha iyiyim kendime güveniyorum bu konuda o yüzden bizim penaltılarda 'aldık artık' dedim. 4'üncü penaltıyı bana attırdı hoca, çok teşekkür ederim kendisine de bir tanede kurtardım zaten çok mutluyuz bu durumdan" dedi.
Mücadele sonrası Galatasaray'ın performansını değerlendiren usta yazar, "Utanç gecesinin hesabını biri vermeli" dedi. İşte spor yazarlarının Galatasaray-Denizlispor maçı değerlendirmeleri;
SERKAN KORKMAZ: KAF DAĞI
Galatasaraylılar 2022'ye umutla girmek istiyordu. Mart'taki Avrupa maçına kadar bir hedef daha -heyecanı diri tutmak adına- önemliydi. Ziraat Türkiye Kupası, lig şampiyonluğu hayal iken elde kalan tek cazibeli hedefti. Galatasaray'ın geniş kadrosunun ortalama kalitesinin tespitine dair çok önemli bir maç izledik.
Sarı-kırmızılılar ilk 45'te yedikleri iki kontratak golüne boyun eğmiş bu iki gole ancak stoperi Alpaslan'ın, uzaktan attığı sürpriz golle karşılık verilebilmişti. Galatasaray galibiyetine dair resmi bahis oranı 46. dakika itibarıyla 1,37 idi. Demek ki; beklentiyi en bilimsel şekilde raporlayan makam bile maçı Galatasaray'ın kazanacağına -hala- hayli emindi.
Derken; Cicaldau ile Barış çıktı, Kerem ile Halil oyuna girdi ve tüm iklim ev sahibi lehine değişti. Önce Halil, ardından Mohamed ile gelen gollerle skor 3-2 olunca stat coştu ve dakikalarca "dört sene üst üste şampiyon olduk/ Avrupa'nın kralı olduk/ Gerçekleri tarih yazar/ tarihi de Galatasaray" tezahüratı haykırıldı... Keza; stres bitmiş ve akla "mart" gelmişti. Galatasaray'ın, bir alt ligde düşmemeye oynayan, İstanbul'a hayli eksik bir kadroyla gelen Denizlispor'u dahi yenmeye ihtiyacı vardı. Galatasaraylılar, yeni yıla sadece umutlu değil mutlu girmeyi seçmişti.