Vav TV İzle

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de izleyenleri 'ahlar vahlar' ettiren soru! Bakın ne cevap verdi...

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv'de yayınlanan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan, "Hangi ülkenin başkentinin en ünlü futbol takımının adından 'Saint-Germain' ifadesi yer alır?" sorusu damga vurdu. Fransız kulübü Paris Saint-Germain ile ilgili sorulan soruya 'Almanya' cevabını veren yarışmacı elendi. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran o anlar...

31.05.2021 02:05 - Son Güncelleme: 31.05.2021 02:14
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de izleyenleri 'ahlar vahlar' ettiren soru! Bakın ne cevap verdi...

Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de izleyenleri 'ahlar vahlar' ettiren soru! Bakın ne cevap verdi...

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan, "Hangi ülkenin başkentinin en ünlü futbol takımının adından 'Saint-Germain' ifadesi yer alır?" sorusu damga vurdu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de izleyenleri 'ahlar vahlar' ettiren soru! Bakın ne cevap verdi...

Paris Saint-Germain ile ilgili sorulan soruya yanlış cevap veren yarışmacı izleyenlere 'ahlar vahlar' çektirdi.

İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran o anlar...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de izleyenleri 'ahlar vahlar' ettiren soru! Bakın ne cevap verdi...
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de izleyenleri 'ahlar vahlar' ettiren soru! Bakın ne cevap verdi...