Fenerbahçeli Volkan Demirel'den flaş karar! Sezon sonu...
Fenerbahçe'de Volkan Demirel ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 37 yaşındaki tecrübeli kalecinin sezon sonunda futbolu bırakacağı konuşulurken, yıldız isim kararını verdi.
29.03.2019 10:34
- Son Güncelleme: 29.03.2019 10:35
Süper Lig'de beklenen performanstan çok uzak bir sezon geçiren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda transfer çalışmaları başladı.
Sezon sonunda 14 futbolcusuyla sözleşmesi sona erecek olan sarı-lacivertlilerde kadroda radikal değişikliklere gidilmesi bekleniyor.
Ara transfer dönemini hızlı geçiren Kanarya, yaz transfer döneminde de hızlı davranarak yeni takviyelerini sezon öncesi kampa yetiştirmeyi planlıyor.
Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek isimlerden birisi de Volkan Demirel…
Bu sezon Phillip Cocu döneminde yönetim kararıyla kadro dışı bırakılan tecrübeli kaleci, Ersun Yanal'ın takımın başına getirilmesiyle formasına tekrar kavuşmuştu.