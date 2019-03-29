Fenerbahçeli Volkan Demirel'den flaş karar! Sezon sonu...

Fenerbahçe'de Volkan Demirel ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 37 yaşındaki tecrübeli kalecinin sezon sonunda futbolu bırakacağı konuşulurken, yıldız isim kararını verdi.

29.03.2019 10:34 - Son Güncelleme: 29.03.2019 10:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





