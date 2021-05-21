Fenerbahçe'de milli operasyon! Transfer şov başlıyor
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Uzun yıllardır kupa hasreti çeken Fenerbahçe, yeni sezonda hasrete son vermek için işi sıkı tutuyor. Kadro yapılanması için çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de transfer şov hazırlığı yapılıyor. Biri Galatasaray'ın da listesinde olan 2 milli futbolcu için devreye giren sarı-lacivertli ekip bombaları patlatmak için düğmeye bastı.
21.05.2021 11:23
- Son Güncelleme: 21.05.2021 11:23
Kanarya'nın listesindeki ilk isim ise Leicester City formasını giyen Cengiz Ünder. İngiliz kulübünde kiralık olarak forma giyen Cengiz Ünder için bonservisini elinde bulunduran Roma ile temasa geçecek olan Sarı Kanarya bu transferi bir an önce bitirip taraftarlarına müjdeli haber vermeyi hedefliyor.