Vav TV İzle

Fenerbahçe'de milli operasyon! Transfer şov başlıyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Uzun yıllardır kupa hasreti çeken Fenerbahçe, yeni sezonda hasrete son vermek için işi sıkı tutuyor. Kadro yapılanması için çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de transfer şov hazırlığı yapılıyor. Biri Galatasaray'ın da listesinde olan 2 milli futbolcu için devreye giren sarı-lacivertli ekip bombaları patlatmak için düğmeye bastı.

21.05.2021 11:23 - Son Güncelleme: 21.05.2021 11:23
Fenerbahçe'de milli operasyon! Transfer şov başlıyor

Nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe transferde 2 bomba birden patlatmaya hazırlanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de milli operasyon! Transfer şov başlıyor

Geçtiğimiz sezon birçok transferle kadrosunu sil baştan yapan sarı-lacivertlilerde beklenen şampiyonluğun gelmemesi hayal kırıklığı yarattı.

Fenerbahçe'de milli operasyon! Transfer şov başlıyor

Takımdaki iskeleti koruma kararı alan yönetim, eksik bölgelere doğrudan katkı verecek isimlere formayı giydirip yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmayı amaçlıyor.

Fenerbahçe'de milli operasyon! Transfer şov başlıyor

Buna göre operasyonu sürdüren Fenerbahçeli kurmaylar 2 A Milli yıldızın transferi için düğmeye bastı.

İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe'de milli operasyon! Transfer şov başlıyor

Kanarya'nın listesindeki ilk isim ise Leicester City formasını giyen Cengiz Ünder. İngiliz kulübünde kiralık olarak forma giyen Cengiz Ünder için bonservisini elinde bulunduran Roma ile temasa geçecek olan Sarı Kanarya bu transferi bir an önce bitirip taraftarlarına müjdeli haber vermeyi hedefliyor.