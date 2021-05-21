Fenerbahçe'de milli operasyon! Transfer şov başlıyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Uzun yıllardır kupa hasreti çeken Fenerbahçe, yeni sezonda hasrete son vermek için işi sıkı tutuyor. Kadro yapılanması için çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de transfer şov hazırlığı yapılıyor. Biri Galatasaray'ın da listesinde olan 2 milli futbolcu için devreye giren sarı-lacivertli ekip bombaları patlatmak için düğmeye bastı.

21.05.2021 11:23 - Son Güncelleme: 21.05.2021 11:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





