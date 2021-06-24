Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan çarpıcı itiraf! "Öleceğimi düşündüm vasiyet yazdım"

"BUNU DÜŞÜNMEKTEN SAĞLIĞIM BOZULDU"

Sahada kaybetmeye asla tahammülü olmayan bir yapıya sahibim. Transfer belirsizliğinden bulanılam girdim. Kafamda hep gelecek sezon vardı. Bunu düşünmekten sağlığım bozuldu. Sezon bitimine doğru yeni sezon için herhangi bir koordinasyon ve program yapılmamıştı. Mental yorgunluk ve ilgisizlik moralimi bozdu. Başkanımız Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurrulu ile ya da yönetimden birisi ile hiçbir sorunum yok ama buna rağmen sanki sorun var gibi gösterdiler.