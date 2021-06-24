Vav TV İzle

Galatasaray'da stoper operasyonu! Luyindama yerine Hollandalı isim

Son dakika haberine göre teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda hareket eden Galatasaray yönetimi yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüsleyecek bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Luyindama için verilen "satılabilir" raporu sonrası stoper bölgesi için arayışları hızlandıran sarı-kırmızılılarda Hollandalı bir isim gündeme geldi. İşte detaylar...

24.06.2021 10:45 - Son Güncelleme: 24.06.2021 10:45
Galatasaray'da stoper operasyonu! Luyindama yerine Hollandalı isim

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmalarını sürdüren Galatasaray, savunma hattında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da stoper operasyonu! Luyindama yerine Hollandalı isim

Yeni Asır'ın haberine göre; yeni sezon için şampiyon olabilecek bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar Fatih Terim'in raporu doğrultusunda stoperi Luyindama'yı satış listesine koydu.

Galatasaray'da stoper operasyonu! Luyindama yerine Hollandalı isim

Kongolu savunmacıya en ciddi teklif Rus ekibi Spartak Moskova'dan geldi. 25 yaşındaki stoper için Ruslar ilk etapta 5 milyon euro'luk bir rakam önerdi. İstanbul ekibinin ise 8.5 milyon Euro istediği öğrenildi.

Galatasaray'da stoper operasyonu! Luyindama yerine Hollandalı isim

RIECHEDLY BAZOER GÜNDEME GELDİ!
Luyindama'yı Rusya'ya gönderecek Galatasaray, Kongolu'nun yerine aradığı ismi Hollanda'da buldu.

Galatasaray'da stoper operasyonu! Luyindama yerine Hollandalı isim

Yönetim, Vitesse'de forma giyen Riechedly Bazoer'i gündemine aldı.

Galatasaray'da stoper operasyonu! Luyindama yerine Hollandalı isim

Vitesse'de son sezonuna giren 25 yaşındaki stoperi kulübü satmak isterken, menajerler aracılığıyla sarı-kırmızılılara önerilen Hollandalı yıldız için Galatasaray, 2 milyon euro bonservis bedeli önerdi.

Galatasaray'da stoper operasyonu! Luyindama yerine Hollandalı isim