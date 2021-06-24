Galatasaray'da stoper operasyonu! Luyindama yerine Hollandalı isim

Son dakika haberine göre teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda hareket eden Galatasaray yönetimi yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüsleyecek bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Luyindama için verilen "satılabilir" raporu sonrası stoper bölgesi için arayışları hızlandıran sarı-kırmızılılarda Hollandalı bir isim gündeme geldi. İşte detaylar...

24.06.2021 10:45 - Son Güncelleme: 24.06.2021 10:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





