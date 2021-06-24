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Fenerbahçe'ye yeni Yunan! Pelkas'tan sonra hedef belli oldu

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Yeni sezon öncesi transfer planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de hedefteki isimler belli oluyor. Pelkas'ın bu yıl sergilediği performanstan oldukça memnun olan sarı-lacivertli ekip Yunanistan pazarından yeni bir ismi hedef olarak belirledi. Orta sahada forma giyen isim için ilk hamle yapıldı. İşte detaylar...

24.06.2021 12:55 - Son Güncelleme: 24.06.2021 12:55
Fenerbahçe'ye yeni Yunan! Pelkas'tan sonra hedef belli oldu

Fenerbahçe'de genel seçim öncesi transfer hareketliliği aksamadan devam ediyor. Henüz bir teknik adamla anlaşmayan sarı lacivertlilerde, Başkan Ali Koç ve yönetimi izleme komitesinin verdiği rapor doğrultusunda girişimlerine sürdürüyor. Yönetim, gidecek oyuncuları da düşünerek yıldız bir orta sahayı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

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Fenerbahçe'ye yeni Yunan! Pelkas'tan sonra hedef belli oldu

Fenerbahçe'de, 25-26 Haziranda olağan seçimli genel kurula yapılacak. Sarı lacivertlilerde, kritik seçim öncesi Ali Koç ve Eyüp Yeşilyurt başkan adayları arasında bulunuyor.

Fenerbahçe'ye yeni Yunan! Pelkas'tan sonra hedef belli oldu

Olağan seçimde Başkan Ali Koç'un yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılırken, sarı lacivertli yönetim de transfer çalışmalarına devam ediyor.

Fenerbahçe'ye yeni Yunan! Pelkas'tan sonra hedef belli oldu

A Spor'un haberine göre seçimden sonra yeni teknik adamı açıklayacağını belirten Başkan Ali Koç, transferde de daha somut adımlar atmayı planlıyor. Kanarya'da birçok isimle yolların ayrılması planlanırken, bu oyuncuların yerine de transfer edilmesi düşünülen futbolcular belirlendi.

Fenerbahçe'ye yeni Yunan! Pelkas'tan sonra hedef belli oldu

Sarı lacivertliler, hemen hemen her bölgeye transfer yapma hedefinde. Orta saha rotasyonunda, Jose Sosa, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş ve Dimitrios Pelkas yer alıyor. Bu isimlerden en az ikisiyle yolların ayrılacağı öğrenilirken, iyi bir bonservis bedeli de kazanılması hedefleniyor.