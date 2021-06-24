Fenerbahçe'ye yeni Yunan! Pelkas'tan sonra hedef belli oldu

A Spor'un haberine göre seçimden sonra yeni teknik adamı açıklayacağını belirten Başkan Ali Koç, transferde de daha somut adımlar atmayı planlıyor. Kanarya'da birçok isimle yolların ayrılması planlanırken, bu oyuncuların yerine de transfer edilmesi düşünülen futbolcular belirlendi.