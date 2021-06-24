Fenerbahçe'ye yeni Yunan! Pelkas'tan sonra hedef belli oldu
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Yeni sezon öncesi transfer planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de hedefteki isimler belli oluyor. Pelkas'ın bu yıl sergilediği performanstan oldukça memnun olan sarı-lacivertli ekip Yunanistan pazarından yeni bir ismi hedef olarak belirledi. Orta sahada forma giyen isim için ilk hamle yapıldı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de genel seçim öncesi transfer hareketliliği aksamadan devam ediyor. Henüz bir teknik adamla anlaşmayan sarı lacivertlilerde, Başkan Ali Koç ve yönetimi izleme komitesinin verdiği rapor doğrultusunda girişimlerine sürdürüyor. Yönetim, gidecek oyuncuları da düşünerek yıldız bir orta sahayı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Sarı lacivertliler, hemen hemen her bölgeye transfer yapma hedefinde. Orta saha rotasyonunda, Jose Sosa, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş ve Dimitrios Pelkas yer alıyor. Bu isimlerden en az ikisiyle yolların ayrılacağı öğrenilirken, iyi bir bonservis bedeli de kazanılması hedefleniyor.