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Haberler Spor Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom'da santrafor sıkıntısı! Büyük değişimler yapıldı ama sonuç yok

Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom'da santrafor sıkıntısı! Büyük değişimler yapıldı ama sonuç yok

Galatasaray, sezon başında önemli isimleri kadrosuna katarak şampiyonluk yarışında en önemli adaylardan biri olduğunu gösterdi. Ancak kadrodaki değişim bazı sorunları da beraberinde getirdi. Sarı-Kırmızılılar santrafor hattında büyük değişimler yaptı. Bu hamlelerin henüz işe yaramadığı gözüktü.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
04.10.2022 11:20 - Son Güncelleme: 04.10.2022 11:20
Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom’da santrafor sıkıntısı! Büyük değişimler yapıldı ama sonuç yok

Cimbom'un sezon başında Benfica'dan transfer ettiği Haris Seferovic henüz golle tanışamadı.

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Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom’da santrafor sıkıntısı! Büyük değişimler yapıldı ama sonuç yok

Tecrübeli oyuncu kötü performansı sonrası formasını 37 yaşındaki Bafetimbi Gomis'e bıraktı. İsviçreli golcünün form düşüklüğü devam ediyor.

Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom’da santrafor sıkıntısı! Büyük değişimler yapıldı ama sonuç yok

Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında yollarını ayırdığı isimlerin performansı ise dikkat çekiyor. Cimbom'un Fatih Karagümrük'e verdiği Senegalli golcü Mbaye Diagne, 4 gol ve 1 asistle mücadele ediyor. 30 yaşındaki golcü, Karagümrük'te ortaya koyduğu performansla herkesin takdirini kazanıyor.

Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom’da santrafor sıkıntısı! Büyük değişimler yapıldı ama sonuç yok

Galatasaray'dan Nantes'a transfer olan Mostafa Mohamed de Fransa'da attığı gollerle adından söz ettiriyor. Yıldız golcü, Fransız ekibinde 3 gol, 2 asistle mücadele ediyor. 24 yaşındaki golcünün 5.7 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunuyor. Nantes'ın sezon sonunda bu opsiyonu kullanması bekleniyor.

Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom’da santrafor sıkıntısı! Büyük değişimler yapıldı ama sonuç yok

Sarı-Kırmızılılar, 4 büyükler karşılaştırıldığında en az gol atan takım konumunda. Aslan, ilk 8 haftada sadece 9 gol bulabildi. Santraforlarından Seferovic, Icardi ve Mertens'in henüz golü bulunmuyor.

Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom’da santrafor sıkıntısı! Büyük değişimler yapıldı ama sonuç yok

37 yaşındaki Gomis, 8 haftada 4 kez fileleri havalandırdı.

Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom’da santrafor sıkıntısı! Büyük değişimler yapıldı ama sonuç yok
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