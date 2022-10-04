Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom’da santrafor sıkıntısı! Büyük değişimler yapıldı ama sonuç yok

Galatasaray'dan Nantes'a transfer olan Mostafa Mohamed de Fransa'da attığı gollerle adından söz ettiriyor. Yıldız golcü, Fransız ekibinde 3 gol, 2 asistle mücadele ediyor. 24 yaşındaki golcünün 5.7 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunuyor. Nantes'ın sezon sonunda bu opsiyonu kullanması bekleniyor.