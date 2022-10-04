Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom'da santrafor sıkıntısı! Büyük değişimler yapıldı ama sonuç yok
Galatasaray, sezon başında önemli isimleri kadrosuna katarak şampiyonluk yarışında en önemli adaylardan biri olduğunu gösterdi. Ancak kadrodaki değişim bazı sorunları da beraberinde getirdi. Sarı-Kırmızılılar santrafor hattında büyük değişimler yaptı. Bu hamlelerin henüz işe yaramadığı gözüktü.
Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında yollarını ayırdığı isimlerin performansı ise dikkat çekiyor. Cimbom'un Fatih Karagümrük'e verdiği Senegalli golcü Mbaye Diagne, 4 gol ve 1 asistle mücadele ediyor. 30 yaşındaki golcü, Karagümrük'te ortaya koyduğu performansla herkesin takdirini kazanıyor.
Galatasaray'dan Nantes'a transfer olan Mostafa Mohamed de Fransa'da attığı gollerle adından söz ettiriyor. Yıldız golcü, Fransız ekibinde 3 gol, 2 asistle mücadele ediyor. 24 yaşındaki golcünün 5.7 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunuyor. Nantes'ın sezon sonunda bu opsiyonu kullanması bekleniyor.
Sarı-Kırmızılılar, 4 büyükler karşılaştırıldığında en az gol atan takım konumunda. Aslan, ilk 8 haftada sadece 9 gol bulabildi. Santraforlarından Seferovic, Icardi ve Mertens'in henüz golü bulunmuyor.