İstanbul'da derbi ateşi! İşte Beşiktaş - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri
Son dakika spor haberleri | Süper Lig'in 8'inci haftasının en önemli maçında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Valerien Ismael de Jorge Jesus da tek planını galibiyet üzerine kurguladı. Kritik maç öncesi iki takımın da oyun planı netleşti. İşte dev derbi öncesi Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri...
02.10.2022 11:02 - Son Güncelleme: 02.10.2022 11:02
Son lig maçında İstanbulspor'la 2-2 berabere kalarak beklemediği bir puan kaybı yaşayan siyah-beyazlılar derbiyi kazanarak; hem moral bulmak hem de puan farkını açarak yeniden yükselişe geçmenin planlarını yapıyor.
Beşiktaşlı futbolcuların moralinin oldukça yerinde olduğu gözlemlenirken, tüm konsantrasyon F.Bahçe'yi yenerek iki maçlık kötü gidişe son vermek ve tekrar iyi futbol oynamaya başlamak üstüne...