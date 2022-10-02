Vav TV İzle
Haberler Spor İstanbul'da derbi ateşi! İşte Beşiktaş - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

İstanbul'da derbi ateşi! İşte Beşiktaş - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'in 8'inci haftasının en önemli maçında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Valerien Ismael de Jorge Jesus da tek planını galibiyet üzerine kurguladı. Kritik maç öncesi iki takımın da oyun planı netleşti. İşte dev derbi öncesi Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri...

02.10.2022 11:02 - Son Güncelleme: 02.10.2022 11:02
İstanbul’da derbi ateşi! İşte Beşiktaş - Fenerbahçe maçı muhtemel 11’leri

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İstanbul’da derbi ateşi! İşte Beşiktaş - Fenerbahçe maçı muhtemel 11’leri

Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.

İstanbul’da derbi ateşi! İşte Beşiktaş - Fenerbahçe maçı muhtemel 11’leri

Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

İstanbul’da derbi ateşi! İşte Beşiktaş - Fenerbahçe maçı muhtemel 11’leri

Son lig maçında İstanbulspor'la 2-2 berabere kalarak beklemediği bir puan kaybı yaşayan siyah-beyazlılar derbiyi kazanarak; hem moral bulmak hem de puan farkını açarak yeniden yükselişe geçmenin planlarını yapıyor.

İstanbul’da derbi ateşi! İşte Beşiktaş - Fenerbahçe maçı muhtemel 11’leri

Beşiktaşlı futbolcuların moralinin oldukça yerinde olduğu gözlemlenirken, tüm konsantrasyon F.Bahçe'yi yenerek iki maçlık kötü gidişe son vermek ve tekrar iyi futbol oynamaya başlamak üstüne...

SON DAKİKA