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Benficalı Eduardo Salvio Galatasaray yolunda (Son dakika transfer haberleri)

Sezonu çifte kupayla kapatan ve transfer sezonuna da fırtına gibi bir giriş yaparak şu ana kadar 5 futbolcuyla sözleşme imzalayan Galatasaray'ın bir ismin transferini daha bitirmek üzere olduğu iddia edildi. Fatih Terim'in hazırladığı rapor doğrultusunda çalışmalar devam ederken, son olarak Benfica'da forma giyen yıldız ismin transferi konusunda Cimbom'un mutlu sona yakın olduğu belirtildi.

04.07.2019 13:44 - Son Güncelleme: 04.07.2019 13:44
Benficalı Eduardo Salvio Galatasaray yolunda (Son dakika transfer haberleri)

Süper Lig'de transfer sezonunun açılmasıyla başlayan transfer hareketliliği hız kesmeden devam ediyor.

Benficalı Eduardo Salvio Galatasaray yolunda (Son dakika transfer haberleri)

Birçok ismi açıklayan kulüpler, farklı oyuncularla da görüşmelerini sürdürmeye devam ediyor.

Benficalı Eduardo Salvio Galatasaray yolunda (Son dakika transfer haberleri)

Üst üste 2. kez şampiyonluk ipini göğüslemeyi başaran Sarı-Kırmızılılar'da, Fatih Terim'in raporlarına göre çalışmalarını sürdürüyor.

Benficalı Eduardo Salvio Galatasaray yolunda (Son dakika transfer haberleri)

Fotomaç'ın haberine göre önümüzdeki sezon 3 kulvarda boy gösterecek olan Aslan'ın tecrübeli hocası Terim, rotasyonlu ve derinlikli bir kadro kurma çabasında.

Benficalı Eduardo Salvio Galatasaray yolunda (Son dakika transfer haberleri)

Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Ozornwafor gibi isimlere imza attırarak kadrosunu derinleştiren Sarı-Kırmızılılar, birçok isimle de temaslarını sürdürüyor.

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