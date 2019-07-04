Benficalı Eduardo Salvio Galatasaray yolunda (Son dakika transfer haberleri)

Sezonu çifte kupayla kapatan ve transfer sezonuna da fırtına gibi bir giriş yaparak şu ana kadar 5 futbolcuyla sözleşme imzalayan Galatasaray'ın bir ismin transferini daha bitirmek üzere olduğu iddia edildi. Fatih Terim'in hazırladığı rapor doğrultusunda çalışmalar devam ederken, son olarak Benfica'da forma giyen yıldız ismin transferi konusunda Cimbom'un mutlu sona yakın olduğu belirtildi.

04.07.2019 13:44 - Son Güncelleme: 04.07.2019 13:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





