Fenerbahçe'ye Eljif Elmas için rekor teklif | Fenerbahçe spor haberleri son dakika

Fenerbahçe'de transferde hareketli dakikalar yaşanıyor. Bir yandan alacağı oyuncular için teklif yapan Fenerbahçe'de gidecek oyuncular da yavaş yavaş netleşiyor. Sergilediği performans ile Inter, Napoli, Atletico Madrid gibi takımların radarına giren genç golcü Eljif Elmas için konuşulan bonservis bedeli dudak uçuklattı. İspanyol devinin yetkililerinin de transferi bitirmek için İstanbul'a geldiği iddia edildi.

04.07.2019 15:02 - Son Güncelleme: 04.07.2019 15:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ



