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Fenerbahçe'ye Eljif Elmas için rekor teklif | Fenerbahçe spor haberleri son dakika

Fenerbahçe'de transferde hareketli dakikalar yaşanıyor. Bir yandan alacağı oyuncular için teklif yapan Fenerbahçe'de gidecek oyuncular da yavaş yavaş netleşiyor. Sergilediği performans ile Inter, Napoli, Atletico Madrid gibi takımların radarına giren genç golcü Eljif Elmas için konuşulan bonservis bedeli dudak uçuklattı. İspanyol devinin yetkililerinin de transferi bitirmek için İstanbul'a geldiği iddia edildi.

04.07.2019 15:02 - Son Güncelleme: 04.07.2019 15:03
Fenerbahçe'ye Eljif Elmas için rekor teklif | Fenerbahçe spor haberleri son dakika

Fenerbahçe yönetimi, Eljif Elmas transferinde hedef büyüttü.

Fenerbahçe'ye Eljif Elmas için rekor teklif | Fenerbahçe spor haberleri son dakika

Sezon başı ve ortasındaki kötü performansı sebebiyle büyük hayal kırıklığı yaşayan yönetim, ardından Eljif ile bir araya gelmiş ve kötü gidişatın sebepleri masaya yatırılmıştı.

Fenerbahçe'ye Eljif Elmas için rekor teklif | Fenerbahçe spor haberleri son dakika

Bu görüşme sonrası kendi pozisyonunda oynamaya başlayan Makedon futbolcunun performansı müthiş şekilde arttı.

Fenerbahçe'ye Eljif Elmas için rekor teklif | Fenerbahçe spor haberleri son dakika

Daha önce 5-6 milyon Euro'ya satma fikri hakimken bu miktar 15'lere yaklaştı.

Fenerbahçe'ye Eljif Elmas için rekor teklif | Fenerbahçe spor haberleri son dakika

Şimdiyse yönetimde Eljif'in 15 milyon Euro'nun da üzerinde bir rakama satılma ihtimalinden bahsediliyor.

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