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Süper Lig'in 3 kulübünden transfere 230 milyon TL... Son dakika transfer haberleri

Spor Toto Süper Lig'de transfer sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Transfer döneminin en çok konuşulan takımı şu an için son şampiyon Galatasaray. Jimmy Durmaz, Ozornwafor, Ryan Babel, Şener Özbayraklı ve Adem Büyük'ü kadrosuna katan Galatasaray'ın transfer döneminin sonuna kadar yapacağı merak ediliyor. Şu ana kadar yapılan transferlerin toplamı 230 milyon TL.

04.07.2019 14:35 - Son Güncelleme: 04.07.2019 14:43
Süper Lig'in 3 kulübünden transfere 230 milyon TL... Son dakika transfer haberleri

Transfer sezonunda öne çıkan 3 kulüp toplam 230 milyon liralık sözleşmeye imza attı. Bu futbolcular ile yapılan anlaşmalarda bonservis parası ödenmedi.

Süper Lig'in 3 kulübünden transfere 230 milyon TL... Son dakika transfer haberleri

Ancak kulüplerin oyunculara ödediği imza ücretleri ile toplam garanti ücretler 230 milyon lirayı buldu.

Süper Lig'in 3 kulübünden transfere 230 milyon TL... Son dakika transfer haberleri

Kulüplerin Türk oyuncular ile TL üzerinden sözleşme imzaladığı görülürken, oyuncu sayısı ve toplam tutar bakımından en az ödeme yapan Trabzonspor oldu.

Süper Lig'in 3 kulübünden transfere 230 milyon TL... Son dakika transfer haberleri

230 milyon liralık sözleşmenin yüzde 47'sini ise Galatasaray tek başına imzaladı.İşte o transferler ve ücretleri...

Süper Lig'in 3 kulübünden transfere 230 milyon TL... Son dakika transfer haberleri

Jimmy Durmaz
3 sezon - 21 Milyon TL

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