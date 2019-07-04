Süper Lig'in 3 kulübünden transfere 230 milyon TL... Son dakika transfer haberleri
Spor Toto Süper Lig'de transfer sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Transfer döneminin en çok konuşulan takımı şu an için son şampiyon Galatasaray. Jimmy Durmaz, Ozornwafor, Ryan Babel, Şener Özbayraklı ve Adem Büyük'ü kadrosuna katan Galatasaray'ın transfer döneminin sonuna kadar yapacağı merak ediliyor. Şu ana kadar yapılan transferlerin toplamı 230 milyon TL.
04.07.2019 14:35
- Son Güncelleme: 04.07.2019 14:43
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