Başkan Erdoğan'dan A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Giovanni Guidetti'ye turkuaz kart
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Giovanni Guidetti'ye, süresiz çalışma ve ikamet hakkı sağlayan "Turkuaz kart" verdi. İşte o anlara dair görüntüler...
21.07.2022 22:55 - Son Güncelleme: 21.07.2022 22:56
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'a hareketinden önce Ankara Esenboğa Havalimanı Büyük Şeref Salonu'nda, A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Giovanni Guidetti ile bir araya geldi.
"TURKUAZ KART"IN SAĞLADIĞI AYRICALIKLAR NELER?
Turkuaz Kart, ülkeye katkı sağlayan veya sağlayacağı öngörülen yüksek nitelikli iş gücü için tasarlanan ve Türkiye'yi yüksek nitelikli iş gücü bakımından tercih edilir hale getirerek, ülkeye küresel alanda rekabet üstünlüğü sağlamak amacıyla geliştirildi.