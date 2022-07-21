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Başkan Erdoğan'dan A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Giovanni Guidetti'ye turkuaz kart

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Giovanni Guidetti'ye, süresiz çalışma ve ikamet hakkı sağlayan "Turkuaz kart" verdi. İşte o anlara dair görüntüler...

21.07.2022 22:55 - Son Güncelleme: 21.07.2022 22:56
Başkan Erdoğan’dan A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Giovanni Guidetti’ye turkuaz kart

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'a hareketinden önce Ankara Esenboğa Havalimanı Büyük Şeref Salonu'nda, A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Giovanni Guidetti ile bir araya geldi.

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Başkan Erdoğan’dan A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Giovanni Guidetti’ye turkuaz kart

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in de yer aldığı kabulde, Erdoğan, Guidetti'ye Turkuaz kart verdi.

Başkan Erdoğan’dan A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Giovanni Guidetti’ye turkuaz kart

GÖNÜL SELAMI VERDİ
Guidetti'nin gönül seleması vermesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Başkan Erdoğan’dan A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Giovanni Guidetti’ye turkuaz kart

"TURKUAZ KART"IN SAĞLADIĞI AYRICALIKLAR NELER?
Turkuaz Kart, ülkeye katkı sağlayan veya sağlayacağı öngörülen yüksek nitelikli iş gücü için tasarlanan ve Türkiye'yi yüksek nitelikli iş gücü bakımından tercih edilir hale getirerek, ülkeye küresel alanda rekabet üstünlüğü sağlamak amacıyla geliştirildi.

Başkan Erdoğan’dan A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Giovanni Guidetti’ye turkuaz kart

Sahibine, Türkiye'de süresiz çalışma ve ikamet hakkı, Türkiye'de bağımsız veya bir işverene bağlı olarak çalışma hakkı, Türkiye'ye çoklu giriş-çıkış hakkı ve uzun dönem ikamet izninin getirdiği bütün hakları sağlayan "Turkuaz Kart", aynı zamanda yabancının eş ve çocuklarına da ikamet hakkı veriyor.

Başkan Erdoğan’dan A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Giovanni Guidetti’ye turkuaz kart
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