Galatasaray ve Beşiktaş Juan Mata için karşı karşıya!
Gelecek sezona şampiyonluk parolası ile çıkacak olan Galatasaray ve Beşiktaş'ta gündeme bomba gibi bir isim düştü. İngiliz basını, iki dev kulübün Juan Mata için devrede olduğunu duyurdu. Oyuncuyu Leeds United da istiyor. İşte detaylar...
22.07.2022 10:04 - Son Güncelleme: 22.07.2022 10:04
Transferde bombaları birer birer patlatan Galatasaray ve Beşiktaş, karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.
Daha önce Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş transferlerinde düelloya giren iki ekipte, oyuncuları kadrosuna katan taraf Galatasaray olmuştu.
İDDİA İNGİLTERE'DEN
İngiliz basını, flaş bir iddia ile yıldız bir isim için iki takımın yarışa gireceğini açıkladı.
MATA'DA DERBİ
Habere göre Manchester United'da uzun yıllar oynadıktan sonra takımdan ayrılan yıldız futbolcu için Leeds United, Galatasaray ve Beşiktaş devrede.