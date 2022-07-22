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Galatasaray ve Beşiktaş Juan Mata için karşı karşıya!

Gelecek sezona şampiyonluk parolası ile çıkacak olan Galatasaray ve Beşiktaş'ta gündeme bomba gibi bir isim düştü. İngiliz basını, iki dev kulübün Juan Mata için devrede olduğunu duyurdu. Oyuncuyu Leeds United da istiyor. İşte detaylar...

takvim.com.tr
22.07.2022 10:04 - Son Güncelleme: 22.07.2022 10:04
Galatasaray ve Beşiktaş Juan Mata için karşı karşıya!

Transferde bombaları birer birer patlatan Galatasaray ve Beşiktaş, karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray ve Beşiktaş Juan Mata için karşı karşıya!

Daha önce Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş transferlerinde düelloya giren iki ekipte, oyuncuları kadrosuna katan taraf Galatasaray olmuştu.

Galatasaray ve Beşiktaş Juan Mata için karşı karşıya!

İDDİA İNGİLTERE'DEN

İngiliz basını, flaş bir iddia ile yıldız bir isim için iki takımın yarışa gireceğini açıkladı.

Galatasaray ve Beşiktaş Juan Mata için karşı karşıya!

Football Insider'da yer alan habere göre o isim Juan Mata.

Galatasaray ve Beşiktaş Juan Mata için karşı karşıya!

MATA'DA DERBİ

Habere göre Manchester United'da uzun yıllar oynadıktan sonra takımdan ayrılan yıldız futbolcu için Leeds United, Galatasaray ve Beşiktaş devrede.

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