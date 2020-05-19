Barcelona Çağlar Söyüncü'yü istiyor! Menajeri de doğruladı
Leicester City'de forma giyen milli yıldız Çağlar Söyüncü için son dönemde Avrupa devlerinin devrede olduğu yazılıyordu. Özellikle Barcelona'nın ilgisi olduğu söylenen Çağlar Söyüncü için resmi açıklama geldi. Menajeri Barcelona'nın Çağlar'ı istediğini doğruladı. İşte detaylar...
Çağlar Söyüncü, 87 milyon euroluk rekor bedelle Manchester United'a giden Harry Maguire'ın yerini "tereddütsüz" doldurdu. Pique, Lenglet ve Umtiti rotasyonunda beklediği verimi alamayan ve stoper bölgesine kesinlikle takviye yapacak olan Barcelona, Çağlar Söyüncü'nün transferi için Leicester ile masaya oturdu.
"BARCELONA'YA TRANSFER OLABİLİR"
İspanya'nın AS gazetesine konuşan Çağlar Söyüncü'nün menajeri Mustafa Doğru, "Çağlar Söyüncü, bu yaz Barcelona'ya transfer olabilir. Barcelona, Çağlar daha Altınordu'dayken bile transfer etmek istemişti. Onlarla görüşmeler yapmıştık ve gelecek projelerinden bahsetmişlerdi.
"PSG BİR SÜRPRİZ YAPABİLİR"
Ancak, biz Çağlar'ın sürekli ilk 11'de oynayacağı bir kulüp olmasını daha doğru bulmuştuk. Çünkü, bu şekilde daha iyi gelişecekti ve bu nedenden ötürü Freiburg'un teklifini kabul ettik. Bence şu an Çağlar Söyüncü'yü alabilecek takım sayısı çok az. Premier Lig'de sadece Liverpool'un maddi gücü Çağlar'ı almaya yetebilir. Ayrıca, Fransa'dan da PSG bir sürpriz yapabilir." dedi.