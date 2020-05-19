Barcelona Çağlar Söyüncü'yü istiyor! Menajeri de doğruladı

"PSG BİR SÜRPRİZ YAPABİLİR"

Ancak, biz Çağlar'ın sürekli ilk 11'de oynayacağı bir kulüp olmasını daha doğru bulmuştuk. Çünkü, bu şekilde daha iyi gelişecekti ve bu nedenden ötürü Freiburg'un teklifini kabul ettik. Bence şu an Çağlar Söyüncü'yü alabilecek takım sayısı çok az. Premier Lig'de sadece Liverpool'un maddi gücü Çağlar'ı almaya yetebilir. Ayrıca, Fransa'dan da PSG bir sürpriz yapabilir." dedi.