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NBA efsanesi Michael Jordan hakkında flaş iddia! Bu görüntü görenleri şaşırttı
NBA efsanesi Michael Jordan hakkında flaş iddia! Bu görüntü görenleri şaşırttı
Chicago Bulls ve NBA efsanesi Michael Jordan hakkında korkutan şüphe... Jordan'ın göz bebeklerinindeki sarı görüntü için korkutan bir takım iddialar ortaya atıldı. Gözlerdeki sarılığın genellikle hepatit, safra taşı, siroz ve kanser gibi karaciğer problemleriyle bağlantılı olabileceği belirtildi.
19.05.2020 13:32
- Son Güncelleme: 19.05.2020 13:32
Yayınlanan belgeseliyle son dönemde adından söz ettiren NBA efsanesi Michael Jordan, bu kez farklı bir haberle ortaya çıktı.
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GÖZLERİNİN AKI NEDEN SARI?
Efsane ismin belgeselde gözlerinin neden sarı göründüğüne dair çarpıcı fikirler ortaya atıldı.
Jordan'ın gözleri son yirmi yılın çoğunda böyle görünüyordu, ancak bazıları bunun sarılıktan kaynaklanabileceğine inanıyor.
SİROZ VE KANSER RİSKİ
Sarılık, yüksek bilirubin seviyesi nedeniyle cildin, gözlerin beyaz kısmının ve mukoza zarlarının sararması, sarı-portakal rengi safra pigmenti alması oluyor.
Sarılık genellikle hepatit, safra taşı, siroz ve kanser gibi karaciğer problemleriyle bağlantılıdır. Sigara (ya da puro) veya içki içen herkeste yaygın olduğu bilinmektedir. Jordan'da bu ikisinin de olduğu biliniyor.