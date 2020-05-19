RAMAZAN İMSAKİYE
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NBA efsanesi Michael Jordan hakkında flaş iddia! Bu görüntü görenleri şaşırttı

Chicago Bulls ve NBA efsanesi Michael Jordan hakkında korkutan şüphe... Jordan'ın göz bebeklerinindeki sarı görüntü için korkutan bir takım iddialar ortaya atıldı. Gözlerdeki sarılığın genellikle hepatit, safra taşı, siroz ve kanser gibi karaciğer problemleriyle bağlantılı olabileceği belirtildi.

19.05.2020 13:32 - Son Güncelleme: 19.05.2020 13:32
NBA efsanesi Michael Jordan hakkında flaş iddia! Bu görüntü görenleri şaşırttı

Yayınlanan belgeseliyle son dönemde adından söz ettiren NBA efsanesi Michael Jordan, bu kez farklı bir haberle ortaya çıktı.

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NBA efsanesi Michael Jordan hakkında flaş iddia! Bu görüntü görenleri şaşırttı

GÖZLERİNİN AKI NEDEN SARI?
Efsane ismin belgeselde gözlerinin neden sarı göründüğüne dair çarpıcı fikirler ortaya atıldı.

NBA efsanesi Michael Jordan hakkında flaş iddia! Bu görüntü görenleri şaşırttı

Jordan'ın gözleri son yirmi yılın çoğunda böyle görünüyordu, ancak bazıları bunun sarılıktan kaynaklanabileceğine inanıyor.

NBA efsanesi Michael Jordan hakkında flaş iddia! Bu görüntü görenleri şaşırttı

SİROZ VE KANSER RİSKİ
Sarılık, yüksek bilirubin seviyesi nedeniyle cildin, gözlerin beyaz kısmının ve mukoza zarlarının sararması, sarı-portakal rengi safra pigmenti alması oluyor.

NBA efsanesi Michael Jordan hakkında flaş iddia! Bu görüntü görenleri şaşırttı

Sarılık genellikle hepatit, safra taşı, siroz ve kanser gibi karaciğer problemleriyle bağlantılıdır. Sigara (ya da puro) veya içki içen herkeste yaygın olduğu bilinmektedir. Jordan'da bu ikisinin de olduğu biliniyor.

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