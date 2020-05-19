Haberler Galeri Spor Fenerbahçe'de sıcak saatler! Emre Belözoğlu yeni hocayla görüştü

Fenerbahçe'de sıcak saatler! Emre Belözoğlu yeni hocayla görüştü

Fenerbahçe'de bir numaralı gündem maddesi teknik direktör krizi. Koronavirüs nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran Fenerbahçe'de cephesinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine başlamak için günleri sayan Emre Belözoğlu, yeni teknik direktör konusunda önemli bir görüşme yaptı. 39 yaşındaki Emre Belözoğlu'nun Erol Bulut ile yaptığı görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı.

19.05.2020 10:47 - Son Güncelleme: 19.05.2020 10:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





