RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Spor Fenerbahçe'de sıcak saatler! Emre Belözoğlu yeni hocayla görüştü

Fenerbahçe'de sıcak saatler! Emre Belözoğlu yeni hocayla görüştü

Fenerbahçe'de bir numaralı gündem maddesi teknik direktör krizi. Koronavirüs nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran Fenerbahçe'de cephesinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine başlamak için günleri sayan Emre Belözoğlu, yeni teknik direktör konusunda önemli bir görüşme yaptı. 39 yaşındaki Emre Belözoğlu'nun Erol Bulut ile yaptığı görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı.

19.05.2020 10:47 - Son Güncelleme: 19.05.2020 10:47
Fenerbahçe'de sıcak saatler! Emre Belözoğlu yeni hocayla görüştü

Ersun Yanal'ın istifasının ardından Fenerbahçe'de başlayan teknik direktör arayışları adeta arapsaçına dönüşmüş durumda.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de sıcak saatler! Emre Belözoğlu yeni hocayla görüştü

Ortaya onlarca isim atılırken, geçtiğimiz günlerde Başkan Ali Koç, görüştükleri 3-4 isim olduğunu ve teknik adamda aradıkları kriterleri açıkladı.

Fenerbahçe'de sıcak saatler! Emre Belözoğlu yeni hocayla görüştü

Türkiye'yi iyi tanıyan, 40-50 yaşlarında, kulübün ekonomik imkanlarına uyum sağlayabilecek, takım içi rekabeti sağlayabilecek ve cesur bir hoca aradıklarını söyleyen Koç'un işaret ettiği isim şüphesiz Erol Bulut'tu.

Fenerbahçe'de sıcak saatler! Emre Belözoğlu yeni hocayla görüştü

Alanyaspor ile ekstra sezona hazırlanan Erol Bulut da yaptığı açıklamada, "Herkesin aklına ben geldim" demişti.

Fenerbahçe'de sıcak saatler! Emre Belözoğlu yeni hocayla görüştü

''HAZIRLIKLARA BAŞLAYALIM HOCAM''
Fotomaç'ın haberine göre; sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu'nun, Medipol Başakşehir'de birlikte çalıştığı Erol Bulut ile dün bir telefon görüşmesi yaptığı ve "Hocam hazırlıklara başlayalım" dediği öğrenildi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Trabzonspor'da sağ bek harekatı! Pereira gidiyor, o isim geliyor
Trabzonspor'da sağ bek harekatı! Pereira gidiyor, o isim geliyor