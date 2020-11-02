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Avrupa'da oynayan Türk futbolcular neler yaptı? İşte Avrupa'da oynayan Türk futbolcuların performansları

Özellikle son dönemlerde Türkiye'den Avrupa'ya giden futbolcuların sayısında artış görülüyor. Diğer bir yandan Almanya, Avusturya, Hollanda gibi 'gurbetçi'lerin yoğun yaşadığı yerlerde yaşayan Türk futbolcularda bulunuyor. Merih Demiral, Yusuf Yazıcı, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü bunlardan bazıları. Avrupa'da forma giyen Türk futbolcular takımlarında genel anlamda iyi performans gösterse de Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz bir adım önde gözüküyor.

02.11.2020 16:28 - Son Güncelleme: 02.11.2020 16:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





