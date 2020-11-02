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Avrupa'da oynayan Türk futbolcular neler yaptı? İşte Avrupa'da oynayan Türk futbolcuların performansları
Avrupa'da oynayan Türk futbolcular neler yaptı? İşte Avrupa'da oynayan Türk futbolcuların performansları
Özellikle son dönemlerde Türkiye'den Avrupa'ya giden futbolcuların sayısında artış görülüyor. Diğer bir yandan Almanya, Avusturya, Hollanda gibi 'gurbetçi'lerin yoğun yaşadığı yerlerde yaşayan Türk futbolcularda bulunuyor. Merih Demiral, Yusuf Yazıcı, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü bunlardan bazıları. Avrupa'da forma giyen Türk futbolcular takımlarında genel anlamda iyi performans gösterse de Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz bir adım önde gözüküyor.
02.11.2020 16:28
- Son Güncelleme: 02.11.2020 16:28
İşte Avrupa'da oynayan Türk futbolcuların performansları.
Enes Ünal: 6 maç 0 gol 0 asist. Tüm maçlarda 174 dakika forma şansı bulan milli futbolcu beklenen performansı Getafe'de de gösteremedi.
Okay Yokuşlu: 4 maç 0 gol 0 asist. Celta Vigo'Da ön libero pozisyonunda forma giyen Okay, son 3 maçta kadroda olmasına karşı forma giyemedi. Performansı ile formayı kaptıran Okay'ın forma giydiği maçlarda takımı 4 gol yedi.
Mert Çetin: 3 maç 0 gol 0 asist. Hellas Verona ile birlikte iyi bir performans gösteren Mert Müldür sakatlanana kadar ilk 11'de oynuyordu. Takımının son 2 lig maçında oynayamayan Mert oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik gördü.
Kaan Ayhan: 6 maç 0 gol 0 asist. Sassuolo ile birlikte Kaan Ayhan da iyi bir performans gösteriyor. Özellikle son maçlarda daha fazla görev alan milli futbolcu takımının galibiyetlerinde iyi performans göstererek rol sahibi oldu.