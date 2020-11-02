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Onu tanıyabildiniz mi? Bir dönem Galatasaray formasıyla Süper Lig'de fırtınalar estirmişti...

Bir dönem Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe formaları giyen ve Türkiye'de oynadıkları dönemde adlarından sıkça söz ettiren isimlerde şimdilerde ne haldeler dersiniz? Görünce çok şaşıracaksınız. İşte bir dönem Süper Lig forması giyen isimlerin yıllar içerisindeki değişimleri.

02.11.2020 15:10 - Son Güncelleme: 02.11.2020 15:10
Onu tanıyabildiniz mi? Bir dönem Galatasaray formasıyla Süper Lig'de fırtınalar estirmişti...

Bir dönem yeşil sahalarda fırtınalar estiren isimler vardır. Ancak bir süre sonra, haliyle futbolu bırakıyorlar. Kimi futbolun içinde hayatlarını devam ettirirken kimisi de bambaşka diyarlarda yol alıyor. Biz de efsane futbolcuların şimdiki hallerini derledik.

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Onu tanıyabildiniz mi? Bir dönem Galatasaray formasıyla Süper Lig'de fırtınalar estirmişti...

Faruk Yiğit

Sakallı futbolcuların önde gelenlerinden biriydi Faruk Yiğit. En son alınan haber ise oto yıkamacı açtığı yönündeydi. Yeşil sahada başlayan macera köpüklerin arasında devam etti.

Onu tanıyabildiniz mi? Bir dönem Galatasaray formasıyla Süper Lig'de fırtınalar estirmişti...

Haim Revivo

Fenerbahçe ve Galatasaray formalarıyla hatırladığımız Haim Revivo yaşamıyla dikkat çekmişti. Futbol sonrası dans yarışmasına katılmıştı. Geçen yıl adı rüşvet skandalına karışmıştı.

Onu tanıyabildiniz mi? Bir dönem Galatasaray formasıyla Süper Lig'de fırtınalar estirmişti...

Steve Komphela

Sahada ve saha dışında adından sıkça söz ettirmişti. "Bana p..venk diyor" sözü ve Akın Sel ile yaptığı Akın Akın Kompela programı hala akıllarda. Güney Afrika takımlarından Mamelodi Sundowns'ın teknik direktörlüğünü yapıyor.

Onu tanıyabildiniz mi? Bir dönem Galatasaray formasıyla Süper Lig'de fırtınalar estirmişti...

Fernand Coulibaly

Gençlerbirliği'ndeki performansı ve Türkçesi ile içimizden birisi olmuştu. Hatta olayı abartıp İbrahim Tatlıses'in Allah'ım Neydi Günahım parçasını seslendirmişti. En son geçtiğimiz yıl ülkemize gelmiş, Acun Ilıcalı ile Survivor için görüşmüştü.

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