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Onu tanıyabildiniz mi? Bir dönem Galatasaray formasıyla Süper Lig'de fırtınalar estirmişti...
Onu tanıyabildiniz mi? Bir dönem Galatasaray formasıyla Süper Lig'de fırtınalar estirmişti...
Bir dönem Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe formaları giyen ve Türkiye'de oynadıkları dönemde adlarından sıkça söz ettiren isimlerde şimdilerde ne haldeler dersiniz? Görünce çok şaşıracaksınız. İşte bir dönem Süper Lig forması giyen isimlerin yıllar içerisindeki değişimleri.
02.11.2020 15:10
- Son Güncelleme: 02.11.2020 15:10
Bir dönem yeşil sahalarda fırtınalar estiren isimler vardır. Ancak bir süre sonra, haliyle futbolu bırakıyorlar. Kimi futbolun içinde hayatlarını devam ettirirken kimisi de bambaşka diyarlarda yol alıyor. Biz de efsane futbolcuların şimdiki hallerini derledik.
Faruk Yiğit
Sakallı futbolcuların önde gelenlerinden biriydi Faruk Yiğit. En son alınan haber ise oto yıkamacı açtığı yönündeydi. Yeşil sahada başlayan macera köpüklerin arasında devam etti.
Haim Revivo
Fenerbahçe ve Galatasaray formalarıyla hatırladığımız Haim Revivo yaşamıyla dikkat çekmişti. Futbol sonrası dans yarışmasına katılmıştı. Geçen yıl adı rüşvet skandalına karışmıştı.
Steve Komphela
Sahada ve saha dışında adından sıkça söz ettirmişti. "Bana p..venk diyor" sözü ve Akın Sel ile yaptığı Akın Akın Kompela programı hala akıllarda. Güney Afrika takımlarından Mamelodi Sundowns'ın teknik direktörlüğünü yapıyor.
Fernand Coulibaly
Gençlerbirliği'ndeki performansı ve Türkçesi ile içimizden birisi olmuştu. Hatta olayı abartıp İbrahim Tatlıses'in Allah'ım Neydi Günahım parçasını seslendirmişti. En son geçtiğimiz yıl ülkemize gelmiş, Acun Ilıcalı ile Survivor için görüşmüştü.