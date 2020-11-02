Onu tanıyabildiniz mi? Bir dönem Galatasaray formasıyla Süper Lig'de fırtınalar estirmişti...

Bir dönem yeşil sahalarda fırtınalar estiren isimler vardır. Ancak bir süre sonra, haliyle futbolu bırakıyorlar. Kimi futbolun içinde hayatlarını devam ettirirken kimisi de bambaşka diyarlarda yol alıyor. Biz de efsane futbolcuların şimdiki hallerini derledik.