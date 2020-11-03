Antalyaspor-Fenerbahçe maçı hakkında flaş sözler: Bunlar takımlarını satan adamlar...

F.Bahçe, Antalya'dan güçlü takım. Kadro kalitesi F.Bahçe'yle mücadele edemez. F.Bahçe bunun karşılığında iyi oynayarak çok pozisyon kaçırdı. Jahovic atıldıktan sonra yeri geldiğinde 3 dakikada 3 pozisyona girdi.F.Bahçe'nin gegenpress'inde (karşı pres) daha doğru baskı yapıp daha çabuk çıkması gerekirdi. Hücum setlerinin daha fazla olması gerekir. En önemlisi yerleşik savunmalara oyun ezberi olacak setleri olması gerekir. F.Bahçe'deki oyuncu değişikliklerinde girecek-çıkacaktan önemlisi bunların konuşulmasından, tek başına problem çözmesinden daha önemli, takıma monte edilecek oyun prensiplerinin çoğalması gerekir.