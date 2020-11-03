Antalyaspor-Fenerbahçe maçı hakkında flaş sözler: Bunlar takımlarını satan adamlar...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'a konuk oldu. Maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrılan ve Alanyaspor'un boş geçtiği haftada zirve için sahaya çıkan Sarı-Lacivertliler sayısız gol pozisyonundan yararlanamadı. Spor yazarlardı Antalyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi.
Pelkas gibi oyuncular 'oynattım' diye tercih etmeyip orta saha, hücum bağlantısını sağlayacak oyunun temposunu yükseltecek veya düşürecek bir oyuncunun yalnız kendi performansını yukarı çekmesi değil hücum organizasyonlarını rakip yarı alanda daha doğru oynatması adına Pelkas'la, geçen hafta denediği taktiksel değişikliği oyunun başında kurgulamalıydı.
F.Bahçe, Antalya'dan güçlü takım. Kadro kalitesi F.Bahçe'yle mücadele edemez. F.Bahçe bunun karşılığında iyi oynayarak çok pozisyon kaçırdı. Jahovic atıldıktan sonra yeri geldiğinde 3 dakikada 3 pozisyona girdi.F.Bahçe'nin gegenpress'inde (karşı pres) daha doğru baskı yapıp daha çabuk çıkması gerekirdi. Hücum setlerinin daha fazla olması gerekir. En önemlisi yerleşik savunmalara oyun ezberi olacak setleri olması gerekir. F.Bahçe'deki oyuncu değişikliklerinde girecek-çıkacaktan önemlisi bunların konuşulmasından, tek başına problem çözmesinden daha önemli, takıma monte edilecek oyun prensiplerinin çoğalması gerekir.