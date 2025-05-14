ATV CANLI MAÇ İZLE! 14 Mayıs GS-Trabzonspor ZTK maçı şifresiz nasıl izlenir? Canlı yayın frekans bilgileri!

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk düğümü çözülüyor. Kupa finalinde, Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Fatih Tekke'nin teknik direktörlüğünde çıkış yakalayan Trabzonspor, bu akşam kozlarını paylaşacak. Dev karşılaşmaya Gaziantep Stadyumu ev sahipliği yapacak. Peki Galatasaray-Trabzonspor maçı canlı nasıl izlenir? İşte ATV canlı maç izleme…

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI CANLI NASIL İZLENİR? Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR? ATV, Ziraat Türkiye Kupası finalini şifresiz olarak izleyicilerle buluşturacak. Maç yayını Digiturk 25, D-Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24, Turkcell TV+ 24 ve Vodafone TV 25 numaralı kanallar üzerinden izlenebilecek. Ayrıca, ATV yayınları Türksat uydusu ve internet aracılığıyla da şifresiz şekilde erişime açık olacak. GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ