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ATV CANLI MAÇ İZLE! 14 Mayıs GS-Trabzonspor ZTK maçı şifresiz nasıl izlenir? Canlı yayın frekans bilgileri!

Türkiye Kupası bu yıl 63. kez sahibini bulacak. Büyük final, milyonlarca futbolsever tarafından merakla beklenirken, maçın canlı yayını ise ATV ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Taraftarlar, "Galatasaray – Trabzonspor maçı canlı nasıl izlenir? ATV frekans bilgileri nedir?" soruların yanıtını araştırıyor. Peki Galatasaray-Trabzonspor maçı canlı yayın frekans bilgileri nedir? İşte ATV canlı izleme linki!

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Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 09:17 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 09:17
ATV CANLI MAÇ İZLE! 14 Mayıs GS-Trabzonspor ZTK maçı şifresiz nasıl izlenir? Canlı yayın frekans bilgileri!

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk düğümü çözülüyor. Kupa finalinde, Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Fatih Tekke'nin teknik direktörlüğünde çıkış yakalayan Trabzonspor, bu akşam kozlarını paylaşacak. Dev karşılaşmaya Gaziantep Stadyumu ev sahipliği yapacak. Peki Galatasaray-Trabzonspor maçı canlı nasıl izlenir? İşte ATV canlı maç izleme…

ATV CANLI MAÇ İZLE! 14 Mayıs GS-Trabzonspor ZTK maçı şifresiz nasıl izlenir? Canlı yayın frekans bilgileri!

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ATV CANLI MAÇ İZLE! 14 Mayıs GS-Trabzonspor ZTK maçı şifresiz nasıl izlenir? Canlı yayın frekans bilgileri!

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR?

ATV, Ziraat Türkiye Kupası finalini şifresiz olarak izleyicilerle buluşturacak. Maç yayını Digiturk 25, D-Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24, Turkcell TV+ 24 ve Vodafone TV 25 numaralı kanallar üzerinden izlenebilecek. Ayrıca, ATV yayınları Türksat uydusu ve internet aracılığıyla da şifresiz şekilde erişime açık olacak.

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

ATV CANLI MAÇ İZLE! 14 Mayıs GS-Trabzonspor ZTK maçı şifresiz nasıl izlenir? Canlı yayın frekans bilgileri!

ATV CANLI YAYIN FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A Uydusu,

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

Polarizasyon: H ( Yatay )

FEC : 5/6

ATV CANLI MAÇ İZLE

ATV CANLI MAÇ İZLE! 14 Mayıs GS-Trabzonspor ZTK maçı şifresiz nasıl izlenir? Canlı yayın frekans bilgileri!

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇININ MUHTEMEL İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic (Lundstram), Batagov, Mustafa, Mendy, Okay, Ozan, Zubkov, Banza, Nwakaeme.

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sara, Barış, Osimhen.

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ATV CANLI MAÇ İZLE! 14 Mayıs GS-Trabzonspor ZTK maçı şifresiz nasıl izlenir? Canlı yayın frekans bilgileri!
Trabzonspor - Galatasaray kupa maçı ne zaman?

ATV CANLI MAÇ İZLE! 14 Mayıs GS-Trabzonspor ZTK maçı şifresiz nasıl izlenir? Canlı yayın frekans bilgileri!

14 MAYIS ATV YAYIN AKIŞI

08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı Yayın)

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 – Esra Erol'da

19:00 – atv Ana Haber

19:45 – Finale Doğru (Final öncesi özel yayın)

20:45 – Trabzonspor – Galatasaray (Ziraat Türkiye Kupası Final Maçı)

22:50 – Kupa Töreni

23:30 – Kuruluş Osman (191. Bölüm)

(Kaynak: ATV, AA)