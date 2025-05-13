Trabzonspor - Galatasaray ZTK kupa maçı ne zaman, saat kaçta? TS - GS final maçı hangi kanalda canlı ve şifresiz yayınlanacak?
Ziraat Türkiye Kupası finalinde futbolseverleri ekran başına kilitleyecek dev bir mücadele yaşanacak. Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, kupa finalinde Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de son 3 haftaya 8 puanlık farkla lider giren sarı-kırmızılılar sezonu hem lig şampiyonluğu hem de Türkiye Kupası ile taçlandırmak istiyor.
Giriş Tarihi: 13.05.2025 09:14