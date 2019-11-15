Merih Demiral kimdir, gerçekte hangi takımı tutuyor? Asgari ücretten, futbolun yıldızlığına...

A Milli Futbol Takımımız uzun bir süreden sonra ilk kez bir turnuvaya giderek tüm Türkiye'yi gururlandırdı. Genç bir kadroyla yola çıkan Şenol Güneş ve oyuncuları büyük bir başarıya imza attı. EURO 2020 biletini alan Milli Takımımız en çok konuşulan isimlerden biri 21 yaşındaki Merih Demiral oldu. Sosyal medyada Çağlar Söyüncü ile hakkında 'Türk Duvarı' yorumları yapılan Merih Demiral hikayesiyle gençlere örnek teşkil eden bir isim. 2012 yılında annesi Fatma Demiral'ı kaybeden, Fenerbahçe'nin asgari ücret teklifini kabul etmeyen ve uzun süre Sporting Lizbon ile Alcanenense arasında mekik dokuyan Merih Demiral hakkındaki bu gerçekler sizi çok şaşırtacak.

15.11.2019 09:43 - Son Güncelleme: 15.11.2019 10:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





