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Merih Demiral kimdir, gerçekte hangi takımı tutuyor? Asgari ücretten, futbolun yıldızlığına...

A Milli Futbol Takımımız uzun bir süreden sonra ilk kez bir turnuvaya giderek tüm Türkiye'yi gururlandırdı. Genç bir kadroyla yola çıkan Şenol Güneş ve oyuncuları büyük bir başarıya imza attı. EURO 2020 biletini alan Milli Takımımız en çok konuşulan isimlerden biri 21 yaşındaki Merih Demiral oldu. Sosyal medyada Çağlar Söyüncü ile hakkında 'Türk Duvarı' yorumları yapılan Merih Demiral hikayesiyle gençlere örnek teşkil eden bir isim. 2012 yılında annesi Fatma Demiral'ı kaybeden, Fenerbahçe'nin asgari ücret teklifini kabul etmeyen ve uzun süre Sporting Lizbon ile Alcanenense arasında mekik dokuyan Merih Demiral hakkındaki bu gerçekler sizi çok şaşırtacak.

15.11.2019 09:43 - Son Güncelleme: 15.11.2019 10:01
Merih Demiral kimdir, gerçekte hangi takımı tutuyor? Asgari ücretten, futbolun yıldızlığına...

Bu paylaşım Merih Demiral'ın EURO 2020 biletini aldığımız İzlanda maçı sonrası attığı tweet. 21 yaşındaki Merih Demiral'dan Türkiye çok şey bekliyor....

Merih Demiral kimdir, gerçekte hangi takımı tutuyor? Asgari ücretten, futbolun yıldızlığına...

Kamuoyunun gündemine "F.Bahçe'nin nasıl olup da elinden kaçırdığı" sorusuyla giren Merih'in öyküsünün her bölümü ayrı ayrı çok çarpıcı.

İşte Merih Demiral'ın filmlere konu olacak hikayesi...

Merih Demiral kimdir, gerçekte hangi takımı tutuyor? Asgari ücretten, futbolun yıldızlığına...

BİR KARDEŞ TAKIMA, BİRİ ÇAY BAHÇESİNE

Merih, Karamürselli... Burada inşaatlarda beton ve kalıp işçisi olarak çalışarak iki oğlunu büyüten Burhan Demiral, ondaki futbol yeteneğini ilk keşfeden kişi... Burhan Bey, yaşıtlarına göre daha iri olan küçük Merih'i okullar tatil olur olmaz futbol öğrenmesi için Karamürsel İdman Yurdu futbol okuluna, futbol konusunda daha sınırlı yeteneği olan abisi Fatih'i de yaz aylarında garsonluk yapması için Yakamoz Aile Çay Bahçesi'ne verir.

Merih Demiral kimdir, gerçekte hangi takımı tutuyor? Asgari ücretten, futbolun yıldızlığına...

İLK DOKUNUŞ CAMGÖZ HASAN'DAN

Yıllarca Karamürsel'de gençleri futbola kazandıran, 'Futbolcu olacak çocuğu yürüyüşünden anlar' denilen 'camgöz' lakaplı, Hasan Özeren, 9 yaşında çalıştırmaya başladığı Merih'i nakış gibi işler. 13 yaşında da Fenerbahçe'nin kapısını çalar. Özeren, o dönemi şöyle anlatıyor:

Merih Demiral kimdir, gerçekte hangi takımı tutuyor? Asgari ücretten, futbolun yıldızlığına...

"Merih ile birlikte bir arkadaşı, Onur Kaçar'ı da Fenerbahçe'ye götürdüm. Tesislerde 1,5 ay kadar kaldı bu iki çocuk. Altyapıdaki hocalar Onur Kaçar'ı beğendiklerini ama Merih'i beğenmediklerini söylediler. İtiraz ettim, Semih Özü Hoca, Merih'i 45 gün çalıştırmam için bana antrenman programı verdi. O programı harfiyen uyguladım sonra tekrar Dereağzı tesislerine gittik, bu kez 'Tamam' dediler."

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