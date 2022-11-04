Arda Güler Dinamo Kiev maçında yıldızlaştı! UEFA Avrupa Ligi'nden 'star boy' paylaşımı geldi
UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında Fenerbahçe Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına Polonya'da konuk oldu. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşırken, UEFA Avrupa Ligi sosyal medya hesabı 'star boy' paylaşımında bulundu.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına Polonya'da konuk olan Fenerbahçe'de Arda Güler fırtınası esmeye devam ediyor.
Jorge Jesus, Dinamo Kiev karşısında kalede yine Altay Bayındır'ı oynatan Jesus, savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta alanda Willian Arao ile Miguel Crespo ikilisini tercih eden 68 yaşındaki teknik adam, sağ kanatta Arda Güler'i, sol kanatta ise Lincoln Henrique'yi görevlendirdi. Jesus, gol yollarında ise Enner Valencia ile Michy Batshuayi'ye güvendi.
MAÇA 11'DE BAŞLADI
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Dinamo Kiev deplasmanında ilk 11'de görevlendirildi.
Jorge Jesus, bu sezon ligde ilk 11'de hiç oynatmadığı 17 yaşındaki oyuncuyu, Avrupa'da 3. kez balangıç kadrosunda değerlendirdi.
Sarı-lacivertlilerin eleme turunda Slovacko ile deplasmanda oynadığı müsabakaya ilk 11 başlayan Arda, grupta ise AEK Larnaca'ya karşı maça başlayan isimler arasında olmuştu.