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Barcelona'nın yıldızı Pique emekliliğe ayrılacağını resmen duyurdu

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona forması giyen Gerard Pique'den beklenmeyen bir karar geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Pique futbolu bıracakğını resmen duyurdu.

03.11.2022 22:14 - Son Güncelleme: 03.11.2022 22:15
Barcelona’nın yıldızı Pique emekliliğe ayrılacağını resmen duyurdu

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona forması giyen Gerard Pique'den sürpriz bir karar geldi.

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Barcelona’nın yıldızı Pique emekliliğe ayrılacağını resmen duyurdu

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan İspanyol stoper, cumartesi günü oynanacak Almeria karşılaşmasının ardından futbolu bırakacağını açıkladı.

Barcelona’nın yıldızı Pique emekliliğe ayrılacağını resmen duyurdu

Pique, yayınladığı videoda, "Barcelona bana her şeyi verdi. Barcelona'dan sonra başka takımda forma giymeyeceğimi her zaman söyledim, öyle de olacak. Bu cumartesi Camp Nou'daki son maçım olacak." ifadelerini kullandı.

Barcelona’nın yıldızı Pique emekliliğe ayrılacağını resmen duyurdu

Barcelona'nın altyapısından yetişen 35 yaşındaki futbolcu, 2009 yılından bu yana Katalan devinin formasını giyiyordu. Pique, Barcelona kariyerinde 3 Şampiyonlar Ligi, 3 Kulüpler Dünya Kupası, 8 LaLiga, 3 UEFA Süper Kupa, 7 Copa Del Rey ve 6 İspanya Süper Kupası olmak üzere toplamda 30 kupa kazandı.

Barcelona’nın yıldızı Pique emekliliğe ayrılacağını resmen duyurdu

KARİYERİ
Profesyonel futbol hayatına 2004 yılında Manchester United takımında başladı. Alex Ferguson'ın keşiflerindendir.

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