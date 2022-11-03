Barcelona'nın yıldızı Pique emekliliğe ayrılacağını resmen duyurdu
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona forması giyen Gerard Pique'den beklenmeyen bir karar geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Pique futbolu bıracakğını resmen duyurdu.
03.11.2022 22:14 - Son Güncelleme: 03.11.2022 22:15
Sosyal medya hesabından bir video paylaşan İspanyol stoper, cumartesi günü oynanacak Almeria karşılaşmasının ardından futbolu bırakacağını açıkladı.
Barcelona'nın altyapısından yetişen 35 yaşındaki futbolcu, 2009 yılından bu yana Katalan devinin formasını giyiyordu. Pique, Barcelona kariyerinde 3 Şampiyonlar Ligi, 3 Kulüpler Dünya Kupası, 8 LaLiga, 3 UEFA Süper Kupa, 7 Copa Del Rey ve 6 İspanya Süper Kupası olmak üzere toplamda 30 kupa kazandı.
KARİYERİ
Profesyonel futbol hayatına 2004 yılında Manchester United takımında başladı. Alex Ferguson'ın keşiflerindendir.