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Alınan sonuçlar sonrası Fatih Terim'e flaş sözler: 'Aklı Alaçatı'da kalmış'

Galatasaray, kara günler geçiriyor. Süper Lig'de beklediği sonuçları alamayan, Şampiyonlar Ligi'nden 5 gol yiyip ayrılan Sarı-kırmızılılar sadece lig ve Türkiye Kupası'nda mücadele edecek. Spor yazarı Hıncal Uluç, bu sezon Devler Ligi'nde yalnızca 2 puan toplayabilen sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim'e flaş bir çağrıda bulundu. İşte o yazı...

13.12.2019 11:15 - Son Güncelleme: 13.12.2019 11:20
Alınan sonuçlar sonrası Fatih Terim'e flaş çağrı: 'O helikopteri çağır bin ve git lütfen!'

HINCAL ULUÇ - FATİH TERİM'İN ACIKLI FİNALİ

Bir Avrupa Zaferi ile tarihe geçen Fatih Terim, bir Avrupa hezimeti ile final yaptı.. Yanlış anlamayın. Paris'te yenen 5 golden söz etmiyorum. Galatasaray'ın Avrupa'da kalabilmek için PSG'yi mutlak yenmesi gerekiyordu. Bunun için her türlü risk göze alınacaktı. 5 değil, hatta 10 yemek riski de. Benim işim skorla değil.

Alınan sonuçlar sonrası Fatih Terim'e flaş çağrı: 'O helikopteri çağır bin ve git lütfen!'

Şimdi çok yakını, dünü hatırlayın. Üçüncü küme takımı Tuzlaspor, Ali Sami Yen'de Galatasaray'ı net skorla yendi. 2-0! 5 de olabilirdi. Nasıl yendi? Tuzla'nın genç ve isimsiz Hocası (O maça rağmen adını hatırlayan var mı içinizde) Galatasaray'ı nasıl yenebileceğini düşünmüştü. Galatasaray'ın zayıf yanları nelerdir? Hücumu nasıl, savunmayı nasıl yapıyor. Zaaflarına göre hücuma nasıl çıkarız? Zaaflarına göre nasıl savunma yaparız? Düşünmüştü. Yani maçı önce kafasında oynamıştı. Temel ilkesi zor değildi.

Alınan sonuçlar sonrası Fatih Terim'e flaş çağrı: 'O helikopteri çağır bin ve git lütfen!'

Ruhsuz Galatasaray oyuncularına karşı, galibiyete inanmış çocuklarla, fevkalade hırslı mücadele etmek. Koşarak değil, yürüyerek oynayan Galatasaray'a karşı, hızlı hücuma çıkmak ve daha çok koşmak...

Alınan sonuçlar sonrası Fatih Terim'e flaş çağrı: 'O helikopteri çağır bin ve git lütfen!'

Fatih Terim ne yapmıştı, peki o maç için? Hiçbir şey! Fatih Terim ne yapmıştı, peki "Çıkar yeneriz, nasılsa" demişti. "Kendi sahamızda, kendi seyircimizin önünde ve 'Kendi' hakemimizle bu üçüncü küme takımını nasılsa yeneriz" demişti, o kadar.

Alınan sonuçlar sonrası Fatih Terim'e flaş çağrı: 'O helikopteri çağır bin ve git lütfen!'

Öyle bir Osmanlı Tokatı yedi ki? Şimdi, Üçüncü küme takımı Tuzla Galatasaray'ı yenerse, Avrupa'nın en ünlü, en çok Şampiyonlar Ligi oynamış takımlarından Galatasaray niye PSG'yi yenmesin? Yenmenin tek şartı vardı. Bütün aklını fikrini Alaçatı'da bırakan Fatih Terim'in kendine gelmesi.

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