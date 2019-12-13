Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı! İşte gidecek ve gelecek isimler | Fenerbahçe son dakika haberleri
Geçtiğimiz yıl tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Fenerbahçe, bu yıl da ligde istediği gibi gitmiyor. Lider Sivasspor'un 5 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli ekipte gözler ocak ayı transfer dönemine çevrildi. Ersun Yanal'ın hazırladığı rapor doğrultusunda çalışan Comolli'nin bazı isimlerle temas kurduğu öğrenildi. İşte Fenerbahçe'de gidecek ve gelecek isimler...
13.12.2019 12:53
- Son Güncelleme: 13.12.2019 12:53
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı.
Rakibini Muriç (2), Gustavo, Ferdi ve Kruse'nin golleriyle 5-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, 2 hafta aradan sonra galip gelerek rahat bir nefes aldı.
Başkent ekibi ile oynanan maçın ardından gözünü 15. haftada lider Demir Grup Sivasspor ile oynanacak mücadeleye çeviren sarı-lacivertliler, Sivas temsilcisini mağlup edip zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor.
Sivas karşısında 3 puan alarak ligde ilk yarının bitimine kısa bir süre kala galibiyet serisi yakalamak isteyen Kanarya'da ocak ayı transfer çalışmaları başladı.
Sezona hızlı bir giriş yapan ancak ilerleyen haftalarda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosuna radikal değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.