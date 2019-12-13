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Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı! İşte gidecek ve gelecek isimler | Fenerbahçe son dakika haberleri

Geçtiğimiz yıl tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Fenerbahçe, bu yıl da ligde istediği gibi gitmiyor. Lider Sivasspor'un 5 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli ekipte gözler ocak ayı transfer dönemine çevrildi. Ersun Yanal'ın hazırladığı rapor doğrultusunda çalışan Comolli'nin bazı isimlerle temas kurduğu öğrenildi. İşte Fenerbahçe'de gidecek ve gelecek isimler...

13.12.2019 12:53 - Son Güncelleme: 13.12.2019 12:53
Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı! İşte gidecek ve gelecek isimler | Fenerbahçe son dakika haberleri

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı! İşte gidecek ve gelecek isimler | Fenerbahçe son dakika haberleri

Rakibini Muriç (2), Gustavo, Ferdi ve Kruse'nin golleriyle 5-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, 2 hafta aradan sonra galip gelerek rahat bir nefes aldı.

Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı! İşte gidecek ve gelecek isimler | Fenerbahçe son dakika haberleri

Başkent ekibi ile oynanan maçın ardından gözünü 15. haftada lider Demir Grup Sivasspor ile oynanacak mücadeleye çeviren sarı-lacivertliler, Sivas temsilcisini mağlup edip zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı! İşte gidecek ve gelecek isimler | Fenerbahçe son dakika haberleri

Sivas karşısında 3 puan alarak ligde ilk yarının bitimine kısa bir süre kala galibiyet serisi yakalamak isteyen Kanarya'da ocak ayı transfer çalışmaları başladı.

Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı! İşte gidecek ve gelecek isimler | Fenerbahçe son dakika haberleri

Sezona hızlı bir giriş yapan ancak ilerleyen haftalarda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosuna radikal değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

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