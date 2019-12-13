Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı! İşte gidecek ve gelecek isimler | Fenerbahçe son dakika haberleri

Geçtiğimiz yıl tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Fenerbahçe, bu yıl da ligde istediği gibi gitmiyor. Lider Sivasspor'un 5 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli ekipte gözler ocak ayı transfer dönemine çevrildi. Ersun Yanal'ın hazırladığı rapor doğrultusunda çalışan Comolli'nin bazı isimlerle temas kurduğu öğrenildi. İşte Fenerbahçe'de gidecek ve gelecek isimler...

13.12.2019 12:53 - Son Güncelleme: 13.12.2019 12:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





