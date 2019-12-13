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İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Devre arası geliyor | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Ligde ve Avrupa'da aldığı başarısız sonuçların ardından Galatasaray'da gözler transfere döndü. Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip Fatih Terim'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Ocak ayı öncesi girişimleri hızlandıran Galatasaray'da, ilk transfer bombası da patladı. İşte detaylar...

13.12.2019 10:38 - Son Güncelleme: 13.12.2019 10:40
İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Devre arası geliyor | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Galatasaray'dan ara transfer dönemi öncesi ilk hamle geldi.

İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Devre arası geliyor | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Sarı-kırmızılılarda 3 kulvarda üst üste alınan başarısız sonuçlar ocak ayında transferi mecbur kılmıştı.

İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Devre arası geliyor | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, PSG maçından sonra yaptığı açıklamasında transfer döneminde takımda birtakım değişiklikler yapacaklarının sinyalini vermişti.

İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Devre arası geliyor | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Cimbom'da beklenen oldu, yıldız futbolcuyla ve takımıyla anlaşma sağlandı.

İşte Galatasaray'ın ilk transferi ve anlaşmanın detayları...

İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Devre arası geliyor | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Galatasaray, PSG ile oynanan maçta hezimet yaşasa da gecenin tek güzel haberi menajer William D'Avila'dan geldi.

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