İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Devre arası geliyor | Galatasaray son dakika transfer haberleri
Ligde ve Avrupa'da aldığı başarısız sonuçların ardından Galatasaray'da gözler transfere döndü. Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip Fatih Terim'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Ocak ayı öncesi girişimleri hızlandıran Galatasaray'da, ilk transfer bombası da patladı. İşte detaylar...
13.12.2019 10:38
- Son Güncelleme: 13.12.2019 10:40
DİĞER GALERİLER