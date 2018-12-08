Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması!

Tecrübeli teknik adam Ersun Yanal, Fenerbahçe ile görüştüklerini açıkladı.

8 Aralık 2018 Cumartesi, 19:05:15
Ersun Yanaldan Fenerbahçe açıklaması!

Atlas Vakfı'nda katıldığı söyleşi de soruları yanıtlayan Ersun Yanal, ''Fenerbahçe ile bir görüşme yaptık'' dedi.

Ersun Yanaldan Fenerbahçe açıklaması!

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bir eğitim konferansı için gelen Ersun Yanal, kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi.

Ersun Yanaldan Fenerbahçe açıklaması!

Ersun Yanal, Fenerbahçe ile görüşmesiyle alakalı şunları söyledi:

Ersun Yanaldan Fenerbahçe açıklaması!

"Herkesin kendine göre bir takvimi var. Biz de buna saygı duymak zorundayız."

Ersun Yanaldan Fenerbahçe açıklaması!

"ZAMAN VEREMEM"

"Fenerbahçe'nin konuşulduğu yerde diğer her şey teferruattır. Zaman veremem."

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