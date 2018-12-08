Ersun Yanaldan Fenerbahçe açıklaması!

Tecrübeli teknik adam Ersun Yanal, Fenerbahçe ile görüştüklerini açıkladı. Atlas Vakfı'nda katıldığı söyleşi de soruları yanıtlayan Ersun Yanal, ''Fenerbahçe ile bir görüşme yaptık'' dedi. Aydın'ın Kuşadası ilçesine bir eğitim konferansı için gelen Ersun Yanal, kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Ersun Yanal, Fenerbahçe ile görüşmesiyle alakalı şunları söyledi: 'Herkesin kendine göre bir takvimi var. Biz de buna saygı duymak zorundayız.' 'ZAMAN VEREMEM' 'Fenerbahçe'nin konuşulduğu yerde diğer her şey teferruattır. Zaman veremem.' 'Her yönetimin kendine özgür iradesi ve benim de özgür iradem kendimi bağlar. Bu neticede saygı duymak zorundayız' Teknik direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe Kulübü ile görüştüklerini belirterek, 'Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır. Herkesin bir takvimi var, önümüzdeki günler ne getirir göreceğiz' dedi.