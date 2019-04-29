Alanyasporlu Josef Sural bir ilk değil! 18 futbolcu hayatını kaybetti

İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanı dönüşünde kendilerini taşıyan minibüsün kaza yapması sonrası Alanyasporlu futbolcular yaralanmış ve 28 yaşında Çek futbolcu Josef Sural hayatını kaybetmişti. 2 çocuk babası Josef Sural'ın başta eşi ve ailesi olmak üzere tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Alanyasporlu Josef Sural'ın ölümüne neden olan bu kaza futbol dünyası için bir ilk değil. Daha önce pek çok örneğine rastladığımız bu acı haberleri sizler için derledik. İşte Türkiye'den ve dünyadan kazalar.

29.04.2019 17:40 - Son Güncelleme: 29.04.2019 17:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





