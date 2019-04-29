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Alanyasporlu Josef Sural bir ilk değil! 18 futbolcu hayatını kaybetti

İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanı dönüşünde kendilerini taşıyan minibüsün kaza yapması sonrası Alanyasporlu futbolcular yaralanmış ve 28 yaşında Çek futbolcu Josef Sural hayatını kaybetmişti. 2 çocuk babası Josef Sural'ın başta eşi ve ailesi olmak üzere tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Alanyasporlu Josef Sural'ın ölümüne neden olan bu kaza futbol dünyası için bir ilk değil. Daha önce pek çok örneğine rastladığımız bu acı haberleri sizler için derledik. İşte Türkiye'den ve dünyadan kazalar.

29.04.2019 17:40 - Son Güncelleme: 29.04.2019 17:53
Alanyasporlu Josef Sural bir ilk değil! 18 futbolcu hayatını kaybetti

Alanyasporlu futbolcuları İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanı sonrası taşıyan minibüs kaza yapmış ve 28 yaşındaki Çek yıldız Josef Sural hayatını kaybetmişti.

JOSEF SURAL'IN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZA BÖYLE MEYDANA GELDİ

Alanyasporlu Josef Sural bir ilk değil! 18 futbolcu hayatını kaybetti

Josef Sural'ın ölümü başta Türk spor camiası olmak üzere herkesi yasa boğmuştu.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Alanyasporlu Josef Sural bir ilk değil! 18 futbolcu hayatını kaybetti

Spor, özellikle futbol camiası böyle kazaları sık sık yaşıyor. Sizler içinde futbol tarihinde yaşanmış kazaları ve futbolcu ölümlerini derledik.

JOSEF SURAL NEDEN ÖLDÜ?

Alanyasporlu Josef Sural bir ilk değil! 18 futbolcu hayatını kaybetti

Samsunspor

Samsunspor kafilesini, 20 Ocak 1989'da Malatyaspor ile oynayacağı lig müsabakasına giderken taşıyan otobüs, Havza ilçesinde kamyonla çarpıştı.

Kaza sonucu futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomic, teknik direktör Nuri Asan ve otobüs şoförü Asım Özkan olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.

Alanyasporlu Josef Sural bir ilk değil! 18 futbolcu hayatını kaybetti

Futbolcular Emin Kar, Erol Dinler, Şanver Göymen, Orhan Kılınç, Kasım Çıkla, Fatih Uraz, Burhanettin Beadini, Yüksel Öğüten, Uğur Terzi ile menajer Yüksel Özan ise yaralandı. Trafik kazasından sonra Samsunspor Kulübü, kırmızı-beyaz forma renklerine, kaybettiği isimlerin anısına siyahı da ekledi.

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