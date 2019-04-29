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Alanyaspor doktoru İsmail Yetkin: Sural’ı hipotermi şoktan kurtaramadık

29.04.2019 12:29

Kayseri dönüşünde gerçekleşen trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Alanyaspor futbolcusu Josef Sural'la ilgili olarak kulüp doktoru İsmail Yetkin açıklamada bulundu. Yetkin; kafa travması, çökme kırıkları, kot kırıkları, alt ekstremitede kırık tespit edilen Sural'ın hipotermi şoktan kurtulamadığını belirtti.


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