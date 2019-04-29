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Alanyasporlu Josef Sural’ın son görüntüsü ortaya çıktı!

29.04.2019 12:50

Aytemiz Alanyaspor'un 28 yaşındaki Çek yıldızı Josef Sural, geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetmişti. Josef Sural'ın ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Josef Sural, Kayserispor maçının ardından Nevşehir’de bulunan özel bir alışveriş merkezinde son kez görüntülendi.


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