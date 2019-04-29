Kayseri'den yola çıkan minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada ağır yaralanan futbolcu Josef Sural hayatını kaybetti. Sural'ın hayatını kaybettiği kaza nasıl meydana geldi? A Haber muhabiri Yasin Anzerli kazanın yaşandığı yerde kazayı ayrıntılarıyla aktardı.
Alanyaspor'lu futbolcu Josef Sural hayatını kaybettiği kaza nasıl meydana geldi?29.04.2019 11:51
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