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Sivasspor kalecisi Mamadou Samassa taraftarı kırmadı! Aldı başını köye gitti...

Demir Grup Sivasspor'un Malili kalecisi Mamadou Samassa, gönüller fethetti. Bir taraftarın davetini geri çevirmeyen Samassa, bir gününü Yıldızeli ilçesi Yeniyapan köyünde geçirdi. Samassa, samimi davranışlarıyla Sivaslıların gönüllerini fethetti. İşte o görüntüler...

16.10.2020 13:33 - Son Güncelleme: 16.10.2020 13:33
Sivasspor kalecisi Mamadou Samassa taraftarı kırmadı! Aldı başını köye gitti...

Sivasspor'un başarılı kalecisi Mamadou Samassa, taraftarın davetini geri çevirmeyerek bir gününü Yıldızeli ilçesi Yeniyapan köyünde geçirdi. Samassa, samimi davranışlarıyla Sivaslıların gönüllerini fethetti.

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Sivasspor kalecisi Mamadou Samassa taraftarı kırmadı! Aldı başını köye gitti...

Geçtiğimiz sezon Sivasspor'a transfer olan 30 yaşındaki Malili futbolcu Mamadou Samassa, gösterdiği başarı performansla taraftarların sevdiği bir oyuncu olmuştu.

Sivasspor kalecisi Mamadou Samassa taraftarı kırmadı! Aldı başını köye gitti...

Samassa, Çılgınlar 58 taraftar grubu üyesi Melih Yıldırım'ın davetini geri çevirmeyerek bir gününü Yıldızeli ilçesi Yeniyapan köyünde geçirdi.

Sivasspor kalecisi Mamadou Samassa taraftarı kırmadı! Aldı başını köye gitti...

Tecrübeli futbolcu, köy ziyareti esnasında şeker pancarı hasadı yapan çiftçilerle vakit geçirip, traktör kullandı.

Sivasspor kalecisi Mamadou Samassa taraftarı kırmadı! Aldı başını köye gitti...

Tır direksiyonuna da geçen futbolcu, köyde doyasıya eğlendi.

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