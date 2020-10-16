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Sivasspor kalecisi Mamadou Samassa taraftarı kırmadı! Aldı başını köye gitti...

Demir Grup Sivasspor'un Malili kalecisi Mamadou Samassa, gönüller fethetti. Bir taraftarın davetini geri çevirmeyen Samassa, bir gününü Yıldızeli ilçesi Yeniyapan köyünde geçirdi. Samassa, samimi davranışlarıyla Sivaslıların gönüllerini fethetti. İşte o görüntüler...

16.10.2020 13:33 - Son Güncelleme: 16.10.2020 13:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





