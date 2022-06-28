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Aboubakar koptu geliyor! Adım adım Fener'e...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hedef forvet transferini olabilecek en kısa sürede tamamlamak ve oyuncuyu hızlıca takıma adapte etmek... Jorge Jesus'un oynatacağı hücumcu oyunun en önemli noktası olan forvet bölgesi için takviye yapmaya hazırlanan Fenerbahçe'de Mariano Diaz, Artem Dovbyk gibi isimler transfer için ortaya atılırken, Arap medyasından flaş bir iddia geldi. Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Vincent Aboubakar'ın kulüpten ayrılacağı belirtildi. Peki Fenerbahçe Aboubakar için devreye girecek mi? Detaylar haberimizde...

28.06.2022 09:25 - Son Güncelleme: 28.06.2022 09:25
Aboubakar koptu geliyor! Adım adım Fener’e...

Jorge Jesus'un takımın başına gelmesinin ardından transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Lincoln Henrique ve Bruma'yı kadrosuna katmıştı.

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Aboubakar koptu geliyor! Adım adım Fener’e...

Yıldız bir forvet oyuncusunu da kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertliler, transfer için yoğun bir çaba gösteriyor.

Aboubakar koptu geliyor! Adım adım Fener’e...

Mariano Diaz, Artem Dovbyk gibi isimleri gündemine alan Fenerbahçe'de bir isim daha öne çıkıyor.

Aboubakar koptu geliyor! Adım adım Fener’e...

ABOUBAKAR'DAN MÜJDE GELDİ
Sarı lacivertli ekibin kadrosuna katmak istediği bir diğer isim olan Vincent Aboubakar'dan müjdeli haber geldi.

Aboubakar koptu geliyor! Adım adım Fener’e...

Kulübü Al-Nassr'ın başına geçen Rudi Garcia, kulüp yönetimine oyuncu ile yolların ayrılması yönünde rapor verdi.

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