Aboubakar koptu geliyor! Adım adım Fener'e...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hedef forvet transferini olabilecek en kısa sürede tamamlamak ve oyuncuyu hızlıca takıma adapte etmek... Jorge Jesus'un oynatacağı hücumcu oyunun en önemli noktası olan forvet bölgesi için takviye yapmaya hazırlanan Fenerbahçe'de Mariano Diaz, Artem Dovbyk gibi isimler transfer için ortaya atılırken, Arap medyasından flaş bir iddia geldi. Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Vincent Aboubakar'ın kulüpten ayrılacağı belirtildi. Peki Fenerbahçe Aboubakar için devreye girecek mi? Detaylar haberimizde...
28.06.2022 09:25 - Son Güncelleme: 28.06.2022 09:25