Spor camiasından Arkın'a veda! Paylaşım yaptılar...
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Cüneyt Arkın, 84 yaşında hayata gözlerini yumdu. Spor camiası, sosyal medya üzerinden duayen isme veda etti. Spor kulüplerinin usta oyuncuya vedası göz doldurdu. İyi bir Beşiktaşlı olarak bilinen Arkın, sabah saatlerinde ebedi hayata göç etmişti...
28.06.2022 10:16 - Son Güncelleme: 28.06.2022 10:45
Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın, hayata gözlerini yumdu. Spor kulüpleri, yaptıkları paylaşımlarla kıymetli oyuncuya veda etti.
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