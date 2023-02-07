Volkan Demirel gözyaşları içinde yardım istemişti! Hataysporlu Christian Atsu’dan müjdeli haber! Yeni Malatyasporlu Ahmet Eyüp Türkaslan...

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem futbol dünyasını da fazla derinden sarsmış durumda. Depremden en çok etkilenen kulüplerden biri olan Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor'da 2 futbolcu ve teknik ekipten 2 kişi kurtarılırken bir tüm herkesi merakla içinde beklenen haber geldi.