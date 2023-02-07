Volkan Demirel gözyaşları içinde yardım istemişti! Hataysporlu Christian Atsu'dan müjdeli haber! Yeni Malatyasporlu Ahmet Eyüp Türkaslan...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından öğle saatlerinde 7.6 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. 10 ilde de hissedilen ve büyük yıkıma yol açan deprem sonrası Hatay'dan üzen haberler gelmeye devam ediyor. Kasımpaşa'ya attığı frikik golle takımına galibiyeti getiren Atakaş Hatayspor'un Ganalı yıldız futbolcusu Christian Atsu, Hatayspor Sportif Direktöü Taner Savut ve Yeni Malatya kalecisi Ahmet Türkaslan enkaz altında kalmıştı. Atsu 'dan bir son dakika haberi geldi. İşte haberin detayları...
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremlerde acı bilanço korkutmaya devam ederken; spor camiasında endişeli bekleyiş sürüyor.
Hataysporlu Atsu'nun son durumu belli olurken, Malatyasporlu Ahmet Eyüp Türkaslan için umutlu bekleyiş sürüyor. İşte son dakika haberinin detayları...
HATAYSPOR ANTRENÖRÜ VE AİLESİ KURTARILDI
Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel'in ekibinde yer alan atletik performans antrenörü Murat Bel ve ailesi, enkazdan sağ bir şekilde çıkarıldı. Bel ve ailesinin durumunun iyi olduğu belirtildi. Hatayspor'da daha önce de teknik heyetten iki ismin yanı sıra enkazdan kurtarılan futbolculardan Burak Öksüz, Onur Ergün ve Bertuğ Yıldırım durumlarının iyi olduğuna dair paylaşımlar yapmıştı.