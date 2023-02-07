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Haberler Spor Volkan Demirel gözyaşları içinde yardım istemişti! Hataysporlu Christian Atsu'dan müjdeli haber! Yeni Malatyasporlu Ahmet Eyüp Türkaslan...

Volkan Demirel gözyaşları içinde yardım istemişti! Hataysporlu Christian Atsu'dan müjdeli haber! Yeni Malatyasporlu Ahmet Eyüp Türkaslan...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından öğle saatlerinde 7.6 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. 10 ilde de hissedilen ve büyük yıkıma yol açan deprem sonrası Hatay'dan üzen haberler gelmeye devam ediyor. Kasımpaşa'ya attığı frikik golle takımına galibiyeti getiren Atakaş Hatayspor'un Ganalı yıldız futbolcusu Christian Atsu, Hatayspor Sportif Direktöü Taner Savut ve Yeni Malatya kalecisi Ahmet Türkaslan enkaz altında kalmıştı. Atsu 'dan bir son dakika haberi geldi. İşte haberin detayları...

07.02.2023 09:48 - Son Güncelleme: 07.02.2023 09:48
Volkan Demirel gözyaşları içinde yardım istemişti! Hataysporlu Christian Atsu’dan müjdeli haber! Yeni Malatyasporlu Ahmet Eyüp Türkaslan...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremlerde acı bilanço korkutmaya devam ederken; spor camiasında endişeli bekleyiş sürüyor.

Hataysporlu Atsu'nun son durumu belli olurken, Malatyasporlu Ahmet Eyüp Türkaslan için umutlu bekleyiş sürüyor. İşte son dakika haberinin detayları...

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Volkan Demirel gözyaşları içinde yardım istemişti! Hataysporlu Christian Atsu’dan müjdeli haber! Yeni Malatyasporlu Ahmet Eyüp Türkaslan...

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Hatay'dan üzücü haberler gelmeye devam ediyor.

Volkan Demirel gözyaşları içinde yardım istemişti! Hataysporlu Christian Atsu’dan müjdeli haber! Yeni Malatyasporlu Ahmet Eyüp Türkaslan...

Gece 4 sularında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Başta Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Diyarbakır ve Malatya olmaz üzere tam 10 ilde de hissedilen depremin ardından bölgeden acı haberler gelmeye devam ediyor.

Volkan Demirel gözyaşları içinde yardım istemişti! Hataysporlu Christian Atsu’dan müjdeli haber! Yeni Malatyasporlu Ahmet Eyüp Türkaslan...

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem futbol dünyasını da fazla derinden sarsmış durumda. Depremden en çok etkilenen kulüplerden biri olan Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor'da 2 futbolcu ve teknik ekipten 2 kişi kurtarılırken bir tüm herkesi merakla içinde beklenen haber geldi.

Volkan Demirel gözyaşları içinde yardım istemişti! Hataysporlu Christian Atsu’dan müjdeli haber! Yeni Malatyasporlu Ahmet Eyüp Türkaslan...

HATAYSPOR ANTRENÖRÜ VE AİLESİ KURTARILDI

Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel'in ekibinde yer alan atletik performans antrenörü Murat Bel ve ailesi, enkazdan sağ bir şekilde çıkarıldı. Bel ve ailesinin durumunun iyi olduğu belirtildi. Hatayspor'da daha önce de teknik heyetten iki ismin yanı sıra enkazdan kurtarılan futbolculardan Burak Öksüz, Onur Ergün ve Bertuğ Yıldırım durumlarının iyi olduğuna dair paylaşımlar yapmıştı.

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