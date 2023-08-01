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5 + 7.5 milyon euroluk dev teklif! Radara girdi! Fenerbahçe'ye William Arao'nun yerine 8 numaralı silahşor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe, defansif orta saha transferi için adeta atağa kalktı! Transfer piyasasında adından söz ettiren sarı-lacivertliler, Miha Zajc ve Mert Müldür ile anlaşma sağladıktan sonra şimdi de önemli bir transfer için adımını attı. Edin Dzeko'nun etkin rol oynadığı bu gizemli transfer için kesenin ağzı açıldı. İşte Fenerbahçe'nin radarındaki o isim...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 14:12 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 14:15
5 + 7.5 milyon euroluk dev teklif! Radara girdi! Fenerbahçe’ye William Arao’nun yerine 8 numaralı silahşor... 1

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...Fenerbahçe, transfer piyasasında sessiz sedasız ilerleyen ve büyük bir sürprizi kollayan kulüplerin başını çekiyor. Defansif orta saha transferi için sadece görüşmelerle yetinmeyen sarı-lacivertliler, gizemli bir şekilde Milan'ın yıldızı Rade Krunic'in peşine düştü.

5 + 7.5 milyon euroluk dev teklif! Radara girdi! Fenerbahçe’ye William Arao’nun yerine 8 numaralı silahşor... 2

FENERBAHÇE ARADIĞI ORTA SAHAYI MILAN'DA BULDU

Fenerbahçe'nin defansif orta saha transferi için büyük çaba harcadığı ve gözünü Milan'ın yıldız orta sahası Rade Krunic'e çevirdiği haberleri futbol dünyasında heyecan yarattı.

5 + 7.5 milyon euroluk dev teklif! Radara girdi! Fenerbahçe’ye William Arao’nun yerine 8 numaralı silahşor... 3

İTALYANLARA 5 MİLYON EURO TEKLİF İLETİLDİ

Fenerbahçe, İtalyanlara 5 milyon euro, oyuncuya ise 3 yıl için toplam 7.5 milyon euroluk teklif sundu.

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