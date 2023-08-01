5 + 7.5 milyon euroluk dev teklif! Radara girdi! Fenerbahçe'ye William Arao'nun yerine 8 numaralı silahşor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe, defansif orta saha transferi için adeta atağa kalktı! Transfer piyasasında adından söz ettiren sarı-lacivertliler, Miha Zajc ve Mert Müldür ile anlaşma sağladıktan sonra şimdi de önemli bir transfer için adımını attı. Edin Dzeko'nun etkin rol oynadığı bu gizemli transfer için kesenin ağzı açıldı. İşte Fenerbahçe'nin radarındaki o isim...