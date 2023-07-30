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Galatasaray'dan yıldızlar için imza töreni! Binlerce taraftar akın etti! Fenerbahçe'ye olay gönderme

Galatasaray yeni transferler Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Cedric Bakambu, Kaan Ayhan ve Angelino için taraftara açık imza töreni düzenledi. İmza törenine binlerce taraftar katılım sağladı. Tören öncesi konuşan Dursun Özbek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özbek, "Türkiye'nin en çok kıskanılan, gıpta ile bakılan kulübü Galatasaray olmuştur" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2023, 21:42 Güncelleme 30 Temmuz 2023, 21:46
Galatasaray’dan yıldızlar için imza töreni! Binlerce taraftar akın etti! Fenerbahçe’ye olay gönderme 1

Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Cedric Bakambu, Kaan Ayhan ve Angelino için taraftara açık imza töreni düzenledi.

Galatasaray’dan yıldızlar için imza töreni! Binlerce taraftar akın etti! Fenerbahçe’ye olay gönderme 2

Galatasaray'ın Türkiye'nin en çok kıskanılan takımı olduğunu vurgulayan Başkan Dursun Özbek, "Amacımız Galatasaray'ımızı, eskiden olduğu gibi Avrupa'nın tepesine çıkarmak" dedi.

Galatasaray’dan yıldızlar için imza töreni! Binlerce taraftar akın etti! Fenerbahçe’ye olay gönderme 3

Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, transfer dönemi boyunca kadrosuna kattığı Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Cedric Bakambu, Kaan Ayhan ve Angelino için Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta taraftara açık imza töreni düzenledi. Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Galatasaraylı yöneticiler, futbolcu yakınları ve yaklaşık 35 bin taraftar katıldı.

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