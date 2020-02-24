Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim ile tarih yazıyor! İşte Fatih Terim'in Galatasaray kariyerindeki başarıları

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek rakibi karşısında 20 yılı aşkın süre sonra Kadıköy'de galibiyete ulaşan Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde tarih yazmaya devam ediyor.

Deneyimli teknik adam, dördüncü dönemini geçirdiği Galatasaray'da hem Avrupa hem de Türkiye'de imza attığı birçok önemli başarıya bir yenisini, Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de ekledi.