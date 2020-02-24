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Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim ile tarih yazıyor! İşte Fatih Terim'in Galatasaray kariyerindeki başarıları

Süper Lig'in 23. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek rakibi karşısında deplasmanda 20 yılı aşkın süre sonra galip gelen sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde tarihi bir başarı daha elde etti. Türkiye'ye Avrupa'daki ilk kupasını 2000 yılında Fatih Terim idaresinde kazandıran Galatasaray, Süper Lig'de de tecrübeli teknik adam yönetiminde 8 kez şampiyonluğa ulaşarak kırılması güç bir rekora imza attı. Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın başında 20 kupa kazanma başarısı gösterdi.

24.02.2020 11:56 - Son Güncelleme: 24.02.2020 11:56
Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim ile tarih yazıyor! İşte Fatih Terim'in Galatasaray kariyerindeki başarıları

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek rakibi karşısında 20 yılı aşkın süre sonra Kadıköy'de galibiyete ulaşan Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde tarih yazmaya devam ediyor.

Deneyimli teknik adam, dördüncü dönemini geçirdiği Galatasaray'da hem Avrupa hem de Türkiye'de imza attığı birçok önemli başarıya bir yenisini, Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de ekledi.

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Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim ile tarih yazıyor! İşte Fatih Terim'in Galatasaray kariyerindeki başarıları

Fatih Terim yönetiminde Fenerbahçe'yi deplasmanda 22 Aralık 1999'da yendiği maçtan sonra Kadıköy'de çıktığı 23 karşılaşmayı kazanamayan sarı-kırmızılı takım, rakibi karşısındaki bu kötü seriye yine tecrübeli teknik adam ile son verdi.

Terim'in ilk döneminde 1999 yılında alınan galibiyetten sonra sarı-kırmızılı takımda görev yapan teknik direktörler Mircea Lucescu, Gheorghe Hagi, Erik Gerets, Karl Heinz Feldkamp, Michael Skibbe, Frank Rijkaard, Roberto Mancini, Hamza Hamzaoğlu ve Jan Olde Riekerink, Kadıköy'de 3 puan sevinci yaşayamamıştı.

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim ile tarih yazıyor! İşte Fatih Terim'in Galatasaray kariyerindeki başarıları

Fatih Terim de Galatasaray'da iki ve üçüncü dönemindeki 5 maç ile dördüncü dönemindeki ilk 2 müsabakada Fenerbahçe deplasmanında galibiyet görememişti.

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim ile tarih yazıyor! İşte Fatih Terim'in Galatasaray kariyerindeki başarıları

AVRUPA'DAKİ İLK KUPAYI KAZANDIRDI
Galatasaray, Türk futbolunun uluslararası arenadaki en büyük başarısına Fatih Terim yönetiminde ulaştı.

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim ile tarih yazıyor! İşte Fatih Terim'in Galatasaray kariyerindeki başarıları

Sarı-kırmızılı takım, 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazanarak Türkiye'ye ilk Avrupa kupasını getirdi.

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