Haberler Galeri Spor Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası olay penaltı yorumu

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası olay penaltı yorumu

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 23. haftasının en çok konuşulan karşılaşması olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yorumladı. Galatasaray'ın 21 yıl aradan sonra kazanmasını değerlendiren Dilmen, "Galatasaray hak ettiği bir galibiyet aldı. Bugün olmasa bile Galatasaray bir gün kazanacaktı zaten." dedi. Dilmen ayrıca Galatasaray'ın Onyekuru ile kazandığı penaltıyı da değerlendirirken olay bir yorumda bulundu. İşte Rıdvan Dilmen'in derbi değerlendirmesi...

24.02.2020 11:20 - Son Güncelleme: 24.02.2020 11:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





