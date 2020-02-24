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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası olay penaltı yorumu
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası olay penaltı yorumu
Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 23. haftasının en çok konuşulan karşılaşması olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yorumladı. Galatasaray'ın 21 yıl aradan sonra kazanmasını değerlendiren Dilmen, "Galatasaray hak ettiği bir galibiyet aldı. Bugün olmasa bile Galatasaray bir gün kazanacaktı zaten." dedi. Dilmen ayrıca Galatasaray'ın Onyekuru ile kazandığı penaltıyı da değerlendirirken olay bir yorumda bulundu. İşte Rıdvan Dilmen'in derbi değerlendirmesi...
24.02.2020 11:20
- Son Güncelleme: 24.02.2020 11:20
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe - Galatasaray derbisi heyecanı yaşandı. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 3-1 sarı kırmızılı ekip kazandı.
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Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Ryan Donk, Radamel Falcao (P) ve Henry Onyekuru kaydederken, Sarı Kanarya'nın tek sayısı Max Kruse'den geldi.
Mücadelenin ardından NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında konuşan ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, flaş değerlendirmelere imza attı.
İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI
"Galatasaray hak ettiği bir galibiyet aldı. Bugün olmasa bile Galatasaray bir gün kazanacaktı zaten."
"Rahat olan takım Galatasaray'dı. Ali Koç ve 'Bana mı denk gelecek' diyen bir Ersun Yanal vardı. Oyuncular da bu kafadaydı."