21 yaş altı en değerli 20 futbolcu!

1 numarada Kylian Mbappe yer aldı.



Paris Saint Germain'de oynayan 19 yaşındaki Fransız genç yıldız, Dünya Kupası'nı da kazanırken, kupanın en iyi genç oyuncusu ödülünü de almıştı.



Mbappe, Soccerex'in her yıl düzenlediği raporda 100 milyon sterlin barajını aşan ilk futbolcu oldu.