21 yaş altı en değerli 20 futbolcu!
The Soccerex, 21 yaş altının en değerli 20 futbolcusunu seçti. Türkiye Süper Ligi'nde oyuncunun bulunmadığı listede yine de bir Türk oyuncu yer almayı başardı. İşte Türkiye'de yetişen o futbolcu
25 Ağustos 2018 Cumartesi, 21:31:14 Güncelleme: 21:38:25
TV yayın hakları için ödenen paraların astronomik rakamlara ulaşması, agresif globalizasyon stratejileri ve deniz aşırı yatırımlarla birlikte her yıl futbolculara ödenen paralar katlanarak artıyor.
Piyasalar yeni yetenekleri talep ettikçe ödenen bonservisler yükseldikçe yükseliyor.
Hal böyle olunca özellikle genç yetenekler akılalmaz rakamlarla transfer olmaya başladı.
The Soccerex'in 21 yaş altı futbolcu araştırması yukarıda bahsettiğimiz nedenlerin yol açtığı sonuçları ortaya koyuyor.
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