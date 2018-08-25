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21 yaş altı en değerli 20 futbolcu!

The Soccerex, 21 yaş altının en değerli 20 futbolcusunu seçti. Türkiye Süper Ligi'nde oyuncunun bulunmadığı listede yine de bir Türk oyuncu yer almayı başardı. İşte Türkiye'de yetişen o futbolcu

25 Ağustos 2018 Cumartesi, 21:31:14 Güncelleme: 21:38:25
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21 yaş altı en değerli 20 futbolcu!

TV yayın hakları için ödenen paraların astronomik rakamlara ulaşması, agresif globalizasyon stratejileri ve deniz aşırı yatırımlarla birlikte her yıl futbolculara ödenen paralar katlanarak artıyor.

Piyasalar yeni yetenekleri talep ettikçe ödenen bonservisler yükseldikçe yükseliyor.

Hal böyle olunca özellikle genç yetenekler akılalmaz rakamlarla transfer olmaya başladı.

The Soccerex'in 21 yaş altı futbolcu araştırması yukarıda bahsettiğimiz nedenlerin yol açtığı sonuçları ortaya koyuyor.

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21 yaş altı en değerli 20 futbolcu!

Araştırmada oyuncuların yaşları, oynadıkları pozisyon, kulüpleri, kontrat süreleri, market değerleri, milli takımda oynadıkları maç sayıları, sahada aldıkları süre, golleri, sakatlıkları ve teknik kaliteleri gözetilerek 21 yaş altının en değerli 20 oyuncusu belirlendi.

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21 yaş altı en değerli 20 futbolcu!


20 futbolcunun liglere dağılımı grafikteki gibi. Türkiye Süper Ligi'nden oyuncunun yer almadığı 2018 yılının en değerli 21 yaş altı oyuncuları listesinde bir Türk futbolcu da yer alıyor. İşte liste

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21 yaş altı en değerli 20 futbolcu!

1 numarada Kylian Mbappe yer aldı.

Paris Saint Germain'de oynayan 19 yaşındaki Fransız genç yıldız, Dünya Kupası'nı da kazanırken, kupanın en iyi genç oyuncusu ödülünü de almıştı.

Mbappe, Soccerex'in her yıl düzenlediği raporda 100 milyon sterlin barajını aşan ilk futbolcu oldu.

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21 yaş altı en değerli 20 futbolcu!


2. Marcus Rashford

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