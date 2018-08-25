Fenerbahçede kaleye Trapp ya da Casilla geliyor

Fenerbahçe'de kaleye Trapp ya da Casilla geliyor
Volkan Demirel'in performansından memnun olmayan, Kameni'yi de kadroda düşünmeyen Fenerbahçe, kaleci arayışlarına başladı. Gündemde PSG'li Kevin Trapp ile Real Madridli Kiko Casilla var.
25 Ağustos 2018 Cumartesi, 16:36:16 Güncelleme: 16:36:41
Fenerbahçe'nin ilk tercihi, Gianluigi Buffon'un gelmesiyle PSG'de 3. kaleci durumuna düşen olan Kevin Trapp.
28 yaşındaki Alman kaleci, 2015 yılında Eintracht Frankfurt'tan Paris Saint Germain'e (PSG) transfer oldu. Trapp geçen sezon çoğunluğu Fransa Kupası'nda olmak üzere 14 kez PSG forması giydi. Tecrübeli eldiven bu maçlar kalesinde toplam 13 gol gördü.
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