Yol Durumu

Fenerbahçe'de kaleye Trapp ya da Casilla geliyor

Volkan Demirel'in performansından memnun olmayan, Kameni'yi de kadroda düşünmeyen Fenerbahçe, kaleci arayışlarına başladı. Gündemde PSG'li Kevin Trapp ile Real Madridli Kiko Casilla var.

25 Ağustos 2018 Cumartesi, 16:36:16 Güncelleme: 16:36:41
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Fenerbahçede kaleye Trapp ya da Casilla geliyor

Fransa'nın Auxerre takımıyla görüşen Fenerbaçe'nin kalecisi Kameni'nin bu ekiple anlaşması halinde transferin hemen gerçekleşeceği öğrenildi.

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Fenerbahçede kaleye Trapp ya da Casilla geliyor

Fenerbahçe'de yılda 2 milyon euro kazanan ve kontratı 2020'de bitecek olan Kameni'yi elden çıkartarak 4 milyon euroluk maaş yükünden kurtulmak istiyor.

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Fenerbahçede kaleye Trapp ya da Casilla geliyor

Henüz çok genç olan Berke'ye kaleyi teslim etmeyi düşünmeyen Cocu'nun Volkan'a alternatif istediği kaydedildi.

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Fenerbahçede kaleye Trapp ya da Casilla geliyor

Fenerbahçe'nin kiralık olarak çözmek istediği bu mevki için adaylar ise belli oldu. Sarı lacivertlilerin gündeminde iki isim var.

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Fenerbahçede kaleye Trapp ya da Casilla geliyor

Fenerbahçe'nin ilk tercihi, Gianluigi Buffon'un gelmesiyle PSG'de 3. kaleci durumuna düşen olan Kevin Trapp.

28 yaşındaki Alman kaleci, 2015 yılında Eintracht Frankfurt'tan Paris Saint Germain'e (PSG) transfer oldu. Trapp geçen sezon çoğunluğu Fransa Kupası'nda olmak üzere 14 kez PSG forması giydi. Tecrübeli eldiven bu maçlar kalesinde toplam 13 gol gördü.

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Fenerbahçede kaleye Trapp ya da Casilla geliyor

Fenerbahçe'nin gündemindeki diğer kaleci ise Courtois'nın transferi nedeniyle Real Madrid'de 3. kaleciliğe gerileyen Kiko Casilla.

31 yaşındaki İspanyol eldiven, 2015 yılında Espanyol'dan Real Madrid'e transfer oldu. Casilla geçen sezon 17 maçta görev alırken, kalesinde 18 gol gördü.

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