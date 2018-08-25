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Kanarya 3 puanı İzmir'de bıraktı I Göztepe: 1 - Fenerbahçe: 0

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk oldu. Ligin 2. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatspor'a 1-0'lık skorla kaybeden Kanarya deplasmanda Göztepe'ye de aynı skorla mağlup oldu

25 Ağustos 2018 Cumartesi, 23:55:48 Güncelleme: 00:00:51
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Kanarya 3 puanı İzmirde bıraktı I Göztepe: 1 - Fenerbahçe: 0

Sezona Bayram Bektaş yönetiminde başlayan Göztepe, Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun üçüncü haftasında Phillip Cocu'nun çalıştırdığı Fenerbahçe'yi ağırladı. Ligdeki ilk iki hafta puan alamayan sarı-kırmızılılar, yeni teknik direktörüyle ilk galibiyetini Fenerbahçe karşısında elde etti.

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Kanarya 3 puanı İzmirde bıraktı I Göztepe: 1 - Fenerbahçe: 0

Sarı-lacivertliler ise üçüncü haftadaki ikinci mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe, geçen hafta da Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 kaybetmişti.

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Kanarya 3 puanı İzmirde bıraktı I Göztepe: 1 - Fenerbahçe: 0

Giuliano ve Josef de Souza'yı Suudi Arabistan ekiplerine satan Fenerbaçe'de Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'inden 4 değişik isim Göztepe karşılaşmasında sahadaydı. Sarı-lacivertli takımdan ayrılan Josef de Souza'nın yanı sıra Mehmet Ekici, Şener Özbayraklı ve Barış Alıcı'nın yerine Mauricio Isla, Alper Potuk, Nabil Dirar ve Eljif Elmas mücadele etti. Öte yandan Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, Süper Lig'de 200. karşılaşmasına çıktı. Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, geçen haftaki Galatasaray maçının ilk 11'inde tek değişiklik yaptı. Geçen hafta cezası nedeniyle forma giyemeyen kaleci Beto, kaleyi Göktuğ Bakırbaş'tan devraldı.

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Kanarya 3 puanı İzmirde bıraktı I Göztepe: 1 - Fenerbahçe: 0

Bozuk zemin nedeniyle genelde orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçın ilk 45 dakikası pozisyon zenginliğinden uzaktı.

Fenerbahçe, 19. dakikada rakip kale önünde gol aradı: Islam Slimani'nin yerden ortası ile penaltı noktası üzerinde topla buluşan Elif Elmas'ın gelişine çektiği şut az farkla yandan dışarı çıktı. Sarı-lacivertliler bu pozisyondan kısa süre sonra bir kez daha gole yaklaştı: Islam Slimani'nin pası ile sağ kanatta topla buluşan Alper Potuk'un ortasına kimse dokunamadı ve top ters kanattan taca çıktı.

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Kanarya 3 puanı İzmirde bıraktı I Göztepe: 1 - Fenerbahçe: 0

TOPAL, DİREĞE TAKILDI

Maçın ilk 45 dakikasındaki en tehlikeli atak 30. dakikada gerçekleşti: Islam Slimani'nin pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Mehmet Topal'ın kaleci Beto'nun üzerinden aşırdığı şutta top yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

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