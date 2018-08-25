Kanarya 3 puanı İzmirde bıraktı I Göztepe: 1 - Fenerbahçe: 0

Giuliano ve Josef de Souza'yı Suudi Arabistan ekiplerine satan Fenerbaçe'de Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'inden 4 değişik isim Göztepe karşılaşmasında sahadaydı. Sarı-lacivertli takımdan ayrılan Josef de Souza'nın yanı sıra Mehmet Ekici, Şener Özbayraklı ve Barış Alıcı'nın yerine Mauricio Isla, Alper Potuk, Nabil Dirar ve Eljif Elmas mücadele etti. Öte yandan Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, Süper Lig'de 200. karşılaşmasına çıktı. Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, geçen haftaki Galatasaray maçının ilk 11'inde tek değişiklik yaptı. Geçen hafta cezası nedeniyle forma giyemeyen kaleci Beto, kaleyi Göktuğ Bakırbaş'tan devraldı.