Kanarya 3 puanı İzmirde bıraktı I Göztepe: 1 - Fenerbahçe: 0

Kanarya 3 puanı İzmir'de bıraktı I Göztepe: 1 - Fenerbahçe: 0
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk oldu. Ligin 2. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatspor'a 1-0'lık skorla kaybeden Kanarya deplasmanda Göztepe'ye de aynı skorla mağlup oldu
Giuliano ve Josef de Souza'yı Suudi Arabistan ekiplerine satan Fenerbaçe'de Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'inden 4 değişik isim Göztepe karşılaşmasında sahadaydı. Sarı-lacivertli takımdan ayrılan Josef de Souza'nın yanı sıra Mehmet Ekici, Şener Özbayraklı ve Barış Alıcı'nın yerine Mauricio Isla, Alper Potuk, Nabil Dirar ve Eljif Elmas mücadele etti. Öte yandan Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, Süper Lig'de 200. karşılaşmasına çıktı. Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, geçen haftaki Galatasaray maçının ilk 11'inde tek değişiklik yaptı. Geçen hafta cezası nedeniyle forma giyemeyen kaleci Beto, kaleyi Göktuğ Bakırbaş'tan devraldı.
Bozuk zemin nedeniyle genelde orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçın ilk 45 dakikası pozisyon zenginliğinden uzaktı.
Fenerbahçe, 19. dakikada rakip kale önünde gol aradı: Islam Slimani'nin yerden ortası ile penaltı noktası üzerinde topla buluşan Elif Elmas'ın gelişine çektiği şut az farkla yandan dışarı çıktı. Sarı-lacivertliler bu pozisyondan kısa süre sonra bir kez daha gole yaklaştı: Islam Slimani'nin pası ile sağ kanatta topla buluşan Alper Potuk'un ortasına kimse dokunamadı ve top ters kanattan taca çıktı.