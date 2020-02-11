20 ligde toplamda 59 Türk yıldız! İşte Avrupa'da forma giyen Türk futbolcular
Özellikle son dönemlerde Türkiye'den Avrupa'ya giden futbolcuların sayısında artış görülüyor. Diğer bir yandan Almanya, Avusturya, Hollanda gibi 'gurbetçi'lerin yoğun yaşadığı yerlerde yaşayan Türk futbolcularda bulunuyor. Merih Demiral, Yusuf Yazıcı, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü bunlardan bazıları. Toplam değeri 327 milyon euroyu bulan yıldızlarımız, ekonomik açıdan da ciddi bir pazar payına sahip hem de göğsümüzü kabartıyor. İşte Avrupa'da forma giyen futbolcularımız...
Türkiye'den son dönemde Avrupa'ya futbolcu ihracaatı da ciddi şekilde yükseldi. Avrupa'da 20 ligde top koşturan toplam 59 oyuncunun piyasa değeri 327 milyon euro (2 milyar 145 milyon TL). Avrupa'da Rusya, Ukrayna, Portekiz ve İsrail liglerinde Türk oyuncu bulunmuyor. Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve Emre Can gibi Türk olan ancak Türk pasaportu bulunmayan oyuncular da bu listeye dahil. Türk olmayan ancak Türk pasaportu taşıyan Hagi'nin oğlu Ianis Hagi de 59 kişilik listenin içinde yer alıyor
Arda Turan kulüp bulamadığı için Barcelona'nın oyuncusu olarak kayıtlarda yer alıyor. Almanya 1. Ligi, 14 Türk oyuncuyla ilk sırada. Bu ligi 7 oyuncuyla Hollanda takip ediyor. İtalya'da da 5 Türk oyuncu var. Ayrıca daha önce Milli Takım'da da oynayan Colin Kazım Richards ise şu anda Meskisa'da Pachuca forması giyiyor. 32 yaşındaki Ersan Gülüm ise Avustralya'da Western United'tan devre arasında Antalyaspor'a transfer oldu. Türk pasaportlu oyuncular arasında 40 milyon euroluk piyasa değeriyle ilk sırada Çağlar Söyüncü var. Türk pasaportu olmayan Türkler arasında ise en pahalı isim 50 milyon euro ile M.City'de top koşturan İlkay Gündoğan.