20 ligde toplamda 59 Türk yıldız! İşte Avrupa'da forma giyen Türk futbolcular

Arda Turan kulüp bulamadığı için Barcelona'nın oyuncusu olarak kayıtlarda yer alıyor. Almanya 1. Ligi, 14 Türk oyuncuyla ilk sırada. Bu ligi 7 oyuncuyla Hollanda takip ediyor. İtalya'da da 5 Türk oyuncu var. Ayrıca daha önce Milli Takım'da da oynayan Colin Kazım Richards ise şu anda Meskisa'da Pachuca forması giyiyor. 32 yaşındaki Ersan Gülüm ise Avustralya'da Western United'tan devre arasında Antalyaspor'a transfer oldu. Türk pasaportlu oyuncular arasında 40 milyon euroluk piyasa değeriyle ilk sırada Çağlar Söyüncü var. Türk pasaportu olmayan Türkler arasında ise en pahalı isim 50 milyon euro ile M.City'de top koşturan İlkay Gündoğan.